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AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2023-24 | Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Güz dönemi kayıtları...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2023
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AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2023-24 | Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Güz dönemi kayıtları...

"AÖF kayıt yenileme ne zaman?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemlerinin başlayış ve bitiş tarihleri merak konusu oldu. Yeni dönem kayıt yenileme tarihlerini merak eden öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı takvimi sorguluyor. İşte, AÖF kayıt yenileme tarihi 2023...

AÖF kayıt yenileme tarihleri 2023, Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. 2 Ekim 2023 tarihinde başlayan AÖF kayıt yenileme işlemlerinin sona ereceği tarih merak ediliyor. İşte, AÖF kayıt yenileme tarihi...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.

AÖF kayıt yenileme işlemleri; 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHLERİ

- İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma

- ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi


- Dikey Geçiş (DGS) | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Ek Yerleştirme | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma

- Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

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