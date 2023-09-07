AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2023-24 | Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Güz dönemi kayıtları...
"AÖF kayıt yenileme ne zaman?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemlerinin başlayış ve bitiş tarihleri merak konusu oldu. Yeni dönem kayıt yenileme tarihlerini merak eden öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı takvimi sorguluyor. İşte, AÖF kayıt yenileme tarihi 2023...
AÖF kayıt yenileme tarihleri 2023, Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. 2 Ekim 2023 tarihinde başlayan AÖF kayıt yenileme işlemlerinin sona ereceği tarih merak ediliyor. İşte, AÖF kayıt yenileme tarihi...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.
AÖF kayıt yenileme işlemleri; 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHLERİ
- İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma
- ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Dikey Geçiş (DGS) | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Ek Yerleştirme | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma
- Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2023-24 | Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Güz dönemi kayıtları...
- 2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR 2023 PDF LİSTESİ | YKS boş kontenjanlar, başarı sıralamaları açıklandı mı? Üniversite taban puanları, ek tercih 2023 kılavuzu...
- Devlet destekli ödemelere %60 üstü zam ayarı! 7’den 70’e 7.619 TL maaş! e-Devletten başvurana verilecek! Evde bakım, Engelli maaşı, 65 yaş, SED…
- Gelinim Mutfakta puan durumu 7 Eylül Perşembe | Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 9 Eylül 2023 ŞOK’da klima, Airfryer, Laptop, çamaşır ve kurutma makinesi, buz dolabı, bulaşık makinesi uygun fiyata satışta
- Efootball 2024 bakımı ne zaman bitecek ve açılacak? 7 Eylül Efootball (PES) sunucu bakımı son gelişmeler...
- TTK en az ilkokul mezunu 2 bin işçi alımı yapacak! Başvurular ne zaman başlayacak?
- Türkiye'de ilk vaka görüldü! İçmeden sarhoş eden Auto-Brewery Sendromu nedir, tehlikeli mi, belirtileri neler?
- Fenerbahçe'ye "Tank" Portekizli orta saha! Rakipler duvarı aşamayacak! 30 milyon euroyu gördü...
- Asgari ücrette 4 farklı zam rotası hesaplandı! Ocak 2024'te en düşük: 14.036 TL cepte! 7.9 milyon işçiye maaş tablosu: Tıkla-öğren!
- 536 bin TL indirim yapıyor! Peugeot ÖTV indirimli araç modeli ve güncel fiyat listesi belli oldu!
- 700, 800, 825 TL'lik oyunlar ücretsiz olacak! Amazon Prime Gaming ücretsiz oyun listesi açıklandı! Football Manager 2023, Dexter Stardust...