KYK yurt sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ne demek, özellikleri neler?
"KYK yurt sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK yurt başvuru sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından, 29 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları, 2 Eylül'de sona erdi. İşte KYK yurt sonuçlarına yönelik detaylar...
"KYK yurt sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ne demek, özellikleri neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler, bakanlığın duyurusu sonrasında, e-Devlet üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. İşte konu hakkında detaylar...
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Bakanlıkça belirlenen tarihlerde hak sahipleri ve yedek alım sonuçları ilan edilecek. Sonuçlar https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden kontrol edilebilecek
KYK yurt başvuru sonuçlarının eylül ayının son haftasına kadar paylaşılması bekleniyor.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.
KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?
İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.
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- KYK yurt sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ne demek, özellikleri neler?
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