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Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB bursluluk sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 07.09.2023
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Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB bursluluk sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?

"Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımı ile yapılan bursluluk sınavı bu yıl 3 Eylül'de tamamlandı. İşte, sınav sonuç tarihi için detaylar...

"Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB bursluluk sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 Eylül'de sınava katılım sağlayan öğrenciler, İOKBS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB bursluluk sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Eylül 2023 tarihinde yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Buna göre; Bursluluk sınavı sonuçları, 22 Eylül 2023'te "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

İOKBS SORU VE CEVAPLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soru ve cevap anahtarları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) sayfası üzerinden paylaşılıyor.

İOKBS SINAVI SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

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