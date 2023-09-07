"Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB bursluluk sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 Eylül'de sınava katılım sağlayan öğrenciler, İOKBS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB bursluluk sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?