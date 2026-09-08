Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları için başvuru yapan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.

GSB tarafından 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı için alınan KYK yurt başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı. Başvuru yapan öğrenciler, yerleştirme durumlarını artık e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

KYK YURT SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK yurt sonuçlarına ulaşmak isteyen öğrencilerin e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili hizmet üzerinden sonuç bilgisine ulaşılabiliyor.

Sonuç ekranına ulaşmak için şu adımlar izlenebilir:

e-Devlet'e T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.

Arama bölümüne "Gençlik ve Spor Bakanlığı" yazılır.

yazılır. İlgili hizmetler arasından "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranı açılır.

ekranı açılır. Başvuruya ilişkin yerleştirme bilgileri kontrol edilir.

Yurda yerleşme durumu ve kayıt sürecine ilişkin bilgiler ekrandan takip edilir.

KYK YURTLARINDA HANGİ ODA TİPLERİ BULUNUYOR?

KYK yurtlarında öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarına göre farklı oda tipleri bulunuyor. Yurtların oda kapasitesi, fiziki imkanları ve sunulan bazı hizmetler, yurdun tipine göre değişiklik gösterebiliyor.

1. ve 2. tip yurtlar

1. ve 2. tip KYK yurtlarında odalar, daha fazla öğrencinin aynı alanda konaklayabileceği şekilde düzenlenebiliyor. Bu yurtlarda öğrencilerin barınma ihtiyacının yanı sıra yemek ve güvenlik gibi temel hizmetler de karşılanıyor. Kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti de öğrencilerin kullanımına sunuluyor.

3. ve 4. tip yurtlar

3. ve 4. tip yurtlarda oda kapasitesi genel olarak 2 ila 4 kişi arasında değişebiliyor. Odalarda öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışma masası ve buzdolabı gibi eşyalar bulunabiliyor. Banyo ve tuvaletlerin kullanım şekli ise yurdun fiziki yapısına göre farklılık gösterebiliyor.

5. ve 6. tip yurtlar

5. ve 6. tip KYK yurtları, diğer bazı yurt tiplerine kıyasla daha yüksek yurt ve depozito ücretleriyle öne çıkıyor. Odalar 1, 2 veya 3 kişilik olarak düzenlenebiliyor. Bu yurt tiplerinde banyo ve tuvaletler odaların içerisinde yer alabiliyor.