2026 norm fazlası öğretmen yer değiştirme sürecinde tercih aşamasında sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen işlemlerde öğretmenler, ilan edilen ihtiyaç ve norm kadro fazlası kontenjanları doğrultusunda tercihlerini yaptı. Şimdi ise sırada atama sonuçlarının açıklanması var.

(A Haber Grafik Ekibi)

NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmenlerin merakla beklediği sonuç tarihi MEB tarafından daha önce duyuruldu. Buna göre norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları bugün, 8 Eylül 2026 Salı günü açıklanacak.

Ataması gerçekleşen öğretmenler için yeni görev yerindeki sürecin ilk adımı ise 9 Eylül'de başlayacak. Bu tarihten itibaren ilişik kesme ve yeni görev yerinde göreve başlama işlemleri yürütülecek.