Norm fazlası öğretmenlerin atama sonuçları için beklenen gün geldi: Sonuçlar nereden öğrenilecek?
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sürecinde gözler sonuçlara çevrildi. MEB’in takvimine göre atama sonuçları bugün, 8 Eylül 2026 Salı günü açıklanacak. Tercihini yapan öğretmenler sonuçlarını MEBBİS üzerinden ve il milli eğitim müdürlüklerinin resmî sitelerinden merakla kontrol edebilecek.
2026 norm fazlası öğretmen yer değiştirme sürecinde tercih aşamasında sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen işlemlerde öğretmenler, ilan edilen ihtiyaç ve norm kadro fazlası kontenjanları doğrultusunda tercihlerini yaptı. Şimdi ise sırada atama sonuçlarının açıklanması var.
NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğretmenlerin merakla beklediği sonuç tarihi MEB tarafından daha önce duyuruldu. Buna göre norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları bugün, 8 Eylül 2026 Salı günü açıklanacak.
Ataması gerçekleşen öğretmenler için yeni görev yerindeki sürecin ilk adımı ise 9 Eylül'de başlayacak. Bu tarihten itibaren ilişik kesme ve yeni görev yerinde göreve başlama işlemleri yürütülecek.
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Sonuçların açıklanmasının ardından öğretmenlerin ilk bakacağı adreslerden biri MEBBİS olacak. Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden atama durumlarını sorgulayabilecek.
Yerleştirme sonuçları ayrıca öğretmenlerin bağlı olduğu il milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden de yayımlanacak.