ÖSYM 2026 DGS sonuçlarını açıkladı! Üniversite kayıtları 14 Eylül'de başlıyor
ÖSYM, 2026 DGS sonuçlarını 8 Eylül saat 10.30'da erişime açtı. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci de 14 Eylül'de başlayacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını 8 Eylül saat 10.30 itibarıyla adayların erişimine açtı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden ve e-Devlet üzerinden görüntüleyebilirken, üniversite kayıtları 14 Eylül'de başlayacak.
2026 DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
2026 DGS tercih sonuçları için beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçlarını 8 Eylül 2026 saat 10.30'da erişime açtı.
Böylece lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adayların hangi üniversite ve lisans programına yerleştiği belli oldu. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden sorgulayabilecek.
DGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranına giriş yaptıktan sonra adayın yerleştirme bilgileri görüntülenebilecek. Üniversite ve lisans programı bilgileri de aynı ekran üzerinden kontrol edilebilecek.
Sonuç sorgulamak isteyen adayların şu adımları izlemesi yeterli:
- ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine girin.
- Kimlik ve aday bilgileriyle sisteme giriş yapın.
- 2026 DGS yerleştirme sonucunu seçin.
- Yerleştiğiniz üniversite ve lisans programını kontrol edin.