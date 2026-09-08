2026 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir programa yerleşen adaylar üniversite kayıt tarihlerini takip edecek. Üniversite kayıtları 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adayların kayıt işlemleri için yerleştirildikleri üniversitenin duyurularını ve kayıt sırasında istenen belgeleri kontrol etmesi gerekiyor.

Yerleşemeyen adaylar açısından ise ek yerleştirme süreci gündeme gelebilecek. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak. Bu nedenle adayların yeni açıklamalar için ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Adayların elektronik kayıt işlemini tamamladıktan sonra kayıt işleminin başarıyla gerçekleştiğini kontrol etmesi ve oluşan onay bilgisini saklaması gerekiyor. Elektronik kayıt işlemleri e-Devlet üzerindeki YÖK Üniversite E-Kayıt hizmeti üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların kayıt sürecinde herhangi bir sorun yaşamaması için işlemlerini son güne bırakmaması önem taşıyor.

2026 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINDA EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR

ÖSYM tarafından 2026 DGS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar da yayımlandı. Adaylar, tercih ettikleri üniversite ve lisans programlarının yerleştirme puanlarını bu veriler üzerinden inceleyebilecek.

En küçük ve en büyük puan bilgileri, üniversite ve bölüm bazında yerleştirme sonuçlarının değerlendirilmesine imkan sağlıyor. Adaylar, ilgili puan bilgilerini ÖSYM'nin yayımladığı sonuçlar üzerinden kontrol edebilecek.