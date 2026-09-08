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ÖSYM 2026 DGS sonuçlarını açıkladı! Üniversite kayıtları 14 Eylül'de başlıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ÖSYM 2026 DGS sonuçlarını açıkladı! Üniversite kayıtları 14 Eylül'de başlıyor

ÖSYM, 2026 DGS sonuçlarını 8 Eylül saat 10.30'da erişime açtı. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci de 14 Eylül'de başlayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını 8 Eylül saat 10.30 itibarıyla adayların erişimine açtı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden ve e-Devlet üzerinden görüntüleyebilirken, üniversite kayıtları 14 Eylül'de başlayacak.

ÖSYM 2026 DGS sonuçlarını açıkladı! Üniversite kayıtları 14 Eylül'de başlıyor - 1

2026 DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

2026 DGS tercih sonuçları için beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçlarını 8 Eylül 2026 saat 10.30'da erişime açtı.

Böylece lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adayların hangi üniversite ve lisans programına yerleştiği belli oldu. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden sorgulayabilecek.

SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM 2026 DGS sonuçlarını açıkladı! Üniversite kayıtları 14 Eylül'de başlıyor - 2

DGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranına giriş yaptıktan sonra adayın yerleştirme bilgileri görüntülenebilecek. Üniversite ve lisans programı bilgileri de aynı ekran üzerinden kontrol edilebilecek.

Sonuç sorgulamak isteyen adayların şu adımları izlemesi yeterli:

  • ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine girin.
  • Kimlik ve aday bilgileriyle sisteme giriş yapın.
  • 2026 DGS yerleştirme sonucunu seçin.
  • Yerleştiğiniz üniversite ve lisans programını kontrol edin.

ÖSYM 2026 DGS sonuçlarını açıkladı! Üniversite kayıtları 14 Eylül'de başlıyor - 3

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir programa yerleşen adaylar üniversite kayıt tarihlerini takip edecek. Üniversite kayıtları 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adayların kayıt işlemleri için yerleştirildikleri üniversitenin duyurularını ve kayıt sırasında istenen belgeleri kontrol etmesi gerekiyor.

Tarih
İşlem
Nerede yapılacak?
14-18 Eylül 2026
Üniversite kaydı
Yerleşilen üniversite
14-16 Eylül 2026
Elektronik kayıt
e-Devlet
16 Eylül 2026 saat 23.59
Elektronik kayıt son saati
e-Devlet

ÖSYM 2026 DGS sonuçlarını açıkladı! Üniversite kayıtları 14 Eylül'de başlıyor - 4

e-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt hakkı bulunan adaylar, 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. e-Devlet üzerinden elektronik kayıt işleminin son günü 16 Eylül 2026 olacak. İşlemler saat 23.59'da sona erecek.

Adayların elektronik kayıt işlemini tamamladıktan sonra kayıt işleminin başarıyla gerçekleştiğini kontrol etmesi ve oluşan onay bilgisini saklaması gerekiyor. Elektronik kayıt işlemleri e-Devlet üzerindeki YÖK Üniversite E-Kayıt hizmeti üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların kayıt sürecinde herhangi bir sorun yaşamaması için işlemlerini son güne bırakmaması önem taşıyor.

Yerleşemeyen adaylar açısından ise ek yerleştirme süreci gündeme gelebilecek. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak. Bu nedenle adayların yeni açıklamalar için ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

ÖSYM 2026 DGS sonuçlarını açıkladı! Üniversite kayıtları 14 Eylül'de başlıyor - 5

2026 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINDA EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR

ÖSYM tarafından 2026 DGS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar da yayımlandı. Adaylar, tercih ettikleri üniversite ve lisans programlarının yerleştirme puanlarını bu veriler üzerinden inceleyebilecek.

En küçük ve en büyük puan bilgileri, üniversite ve bölüm bazında yerleştirme sonuçlarının değerlendirilmesine imkan sağlıyor. Adaylar, ilgili puan bilgilerini ÖSYM'nin yayımladığı sonuçlar üzerinden kontrol edebilecek.

EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR İÇİN TIKLAYIN

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