"KYK yedek yurt sırası ne demek, ne anlama geliyor? KYK yedek sırası kaça kadar gelir?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile hala bir yükseköğretim programına devam eden ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yurt başvuruları sonuçlandı. İşte konu hakkında son gelişmeler...