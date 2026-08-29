Üniversite öğrencileri dikkat: KYK yurt başvuruları bugün sona eriyor! GSB e-Devlet başvuru ekranı
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları bugün saat 23.59’da sona erecek. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıranlar ile ara sınıf öğrencileri, başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek.
2026-2027 KYK yurt başvuruları için tanınan süre bugün doluyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, başvuru işlemlerinin 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu. Başvurusunu daha önce tamamlayan öğrenciler de bilgilerini son saate kadar güncelleyebilecek.
KYGM DUYURDU: YURT BAŞVURULARINDA SON GÜN
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün X hesabından yapılan açıklamada, öğrencilerin başvurularını bugün tamamlaması gerektiği bildirildi. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Sevgili Öğrencilerimiz, yurt başvurularında son gün! Başvurunuzu bugün saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlayabilirsiniz."
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. Öğrenciler, e-Devlet hesaplarıyla giriş yaptıktan sonra GSB Yurt Başvurusu hizmeti üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin karşılarına çıkan bilgileri dikkatli şekilde kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle okul, bölüm ve kişisel bilgilerde herhangi bir hata bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi önem taşıyor.