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Üniversiteye yerleşen en başarılı lise türleri açıklandı: Yüzde 85,73 yerleşme oranıyla ilk sırada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Üniversiteye yerleşen en başarılı lise türleri açıklandı: Yüzde 85,73 yerleşme oranıyla ilk sırada

ÖSYM'nin 2026-YKS sayısal verileri, üniversite tercihi yapan lise mezunlarının yerleşme oranlarını ortaya koydu. Sosyal bilimler ve fen liselerinde oran yüzde 80'i aşarken en geniş aday grubunu oluşturan Anadolu liselerinde yüzde 65,02 olarak hesaplandı. Mesleki lise mezunlarında ise tercih yapan her 100 adaydan yaklaşık 39'u bir programa yerleşti.

ÖSYM'nin 2026-YKS yerleştirme verilerine göre sosyal bilimler liseleri, tercih yapan mezunların yüzde 85,73'ünün bir programa yerleşmesiyle lise türleri arasında en yüksek orana ulaştı. Sonuçlar; fen lisesi mezunlarında yüzde 82,68, Anadolu lisesi mezunlarında yüzde 65,02, imam hatip lisesi mezunlarında yüzde 59,47 ve mesleki lise mezunlarında yüzde 39,09 olarak hesaplandı. Oranlar, yalnızca tercih yapan adayların örgün veya açık öğretim programlarına yerleşmesini kapsıyor.

2026-YKS yerleştirme sonuçlarında sosyal bilimler liseleri, tercih yapan mezunların yüzde 85,73’ünün bir programa yerleşmesiyle lise türleri arasında ilk sırada yer aldı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve AA)2026-YKS yerleştirme sonuçlarında sosyal bilimler liseleri, tercih yapan mezunların yüzde 85,73’ünün bir programa yerleşmesiyle lise türleri arasında ilk sırada yer aldı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve AA)

2,1 MİLYON ADAYIN YERLEŞTİRME PUANI HESAPLANDI

2026-YKS tercih süreci 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM, merkezi yerleştirme sonuçlarını 18 Ağustos'ta adayların erişimine açtı.

Sınava giren 2 milyon 255 bin 76 adaydan 2 milyon 187 bin 747'sinin yerleştirme puanı hesaplandı. Bu adayların 1 milyon 279 bin 439'u tercih yaptı, 908 bin 308 aday ise herhangi bir program için tercihte bulunmadı.

Okul türlerine ait oranlar, tercih gönderen adaylar ile lisans veya ön lisans programına yerleşen adayların sayıları karşılaştırılarak hesaplandı. Tercih yapmayan öğrenciler bu oranlara dahil edilmedi.

Fen liselerinde yerleştirme oranı yüzde 82,68, yabancı dilde eğitim veren özel liselerde ise yüzde 75,83 olarak hesaplandı.Fen liselerinde yerleştirme oranı yüzde 82,68, yabancı dilde eğitim veren özel liselerde ise yüzde 75,83 olarak hesaplandı.

ZİRVENİN SAHİBİ SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ OLDU

Sosyal bilimler liselerinden mezun 10 bin 98 aday üniversite tercihi yaptı. Bu adayların 8 bin 657'si örgün veya açık öğretimdeki bir programa yerleşti.

Yüzde 85,73 olarak hesaplanan oran, sosyal bilimler liselerini okul türleri sıralamasında ilk basamağa taşıdı.

En fazla başvurunun yapıldığı Anadolu liselerinde 514 bin 605 adaydan 334 bin 577’si üniversiteye yerleşirken oran yüzde 65,02 oldu.En fazla başvurunun yapıldığı Anadolu liselerinde 514 bin 605 adaydan 334 bin 577’si üniversiteye yerleşirken oran yüzde 65,02 oldu.

FEN LİSELERİNDE ORAN YÜZDE 82'Yİ AŞTI

Sosyal bilimler liselerini yüzde 82,68'lik yerleştirme oranıyla fen liseleri izledi. Özel fen liselerinden tercih yapan 19 bin 651 adayın 16 bin 271'i bir programa yerleşti.

Resmi fen liselerinde ise tercih bildiren 37 bin 898 adaydan 31 bin 316'sı üniversiteye kayıt hakkı kazandı.

Yabancı dilde eğitim veren özel liseler yüzde 75,83'lük oranla bu iki okul türünün ardından geldi. Tercih yapan 103 bin 363 mezunun 78 bin 386'sı bir yükseköğretim programına yerleşti.

İmam hatip liselerinde tercih yapan adayların yüzde 59,47’si, mesleki lise mezunlarının ise yüzde 39,09’u bir yükseköğretim programına girdi.İmam hatip liselerinde tercih yapan adayların yüzde 59,47’si, mesleki lise mezunlarının ise yüzde 39,09’u bir yükseköğretim programına girdi.

EN FAZLA TERCİH ANADOLU LİSESİ MEZUNLARINDAN GELDİ

Anadolu liseleri, 514 bin 605 kişiyle üniversite tercihi yapan en geniş mezun grubunu oluşturdu. Bu adayların 334 bin 577'si lisans veya ön lisans programına yerleşti. Yerleştirme oranı yüzde 65,02 oldu.

İmam hatip liselerinden tercih yapan 120 bin 441 adayın 71 bin 630'u üniversiteye yerleşti. Bu okul türündeki oran yüzde 59,47 olarak kaydedildi.

Mesleki eğitim veren liselerde 280 bin 861 aday tercih bildirdi. Bir programa yerleşenlerin sayısı 109 bin 800, yerleştirme oranı ise yüzde 39,09 oldu.

Sınava katılan 2 milyon 255 bin 76 adaydan 1 milyon 279 bin 439’u tercih yaptı, 908 bin 308 aday yerleştirme başvurusunda bulunmadı.Sınava katılan 2 milyon 255 bin 76 adaydan 1 milyon 279 bin 439’u tercih yaptı, 908 bin 308 aday yerleştirme başvurusunda bulunmadı.

KABATAŞ ERKEK LİSESİ'NDEN 5 ÖĞRENCİ İLK 5'E GİRDİ

Kabataş Erkek Lisesinden 5 öğrenci YKS sıralamasında ilk 5'e girdi. Okuldan ilk 100'e 22, ilk 500'e 46, ilk 1000'e ise 83 öğrenci girmeyi başardı.

Toplam 173 mezun veren okuldan 129 öğrenci Türkiye'deki üniversitelere yerleşti. Yurt dışındaki üniversitelerden kabul alan öğrenci sayısı 35 oldu.

Mezunlardan 29'u İTÜ'ye, 18'i Boğaziçi Üniversitesine, 15'i İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaya, 13'ü Koç Üniversitesine yerleşti. Bölüm dağılımında 57 öğrenci mühendislik, 38 öğrenci tıp, 14 öğrenci iktisadi ve idari bilimler alanını seçti.

İstanbul Erkek Lisesinden de 21 öğrenci YKS'de ilk 1000 içerisinde yer aldı. Mezunlar tıp, elektrik-elektronik mühendisliği, ekonomi ve disiplinler arası programlara yöneldi.

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİNDEN 110 ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTELİ OLDU

Cağaloğlu Anadolu Lisesinin 132 mezunundan 110'u Türkiye'deki üniversitelere yerleşti. Öğrencilerden 19'u Türk-Alman Üniversitesini, 14'ü İTÜ'yü, 10'u Boğaziçi Üniversitesini, 10'u Yıldız Teknik Üniversitesini kazandı.

Mühendislik programlarına 67, tıp fakültelerine 20, temel bilimlere 10, ekonomi ve işletme alanlarına 8, hukuk fakültelerine ise 5 öğrenci yerleşti.

Okul bazındaki sonuçlarda Kabataş Erkek Lisesinden 83, İstanbul Erkek Lisesinden 21 ve Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinden 13 öğrenci YKS’de ilk 1000’e girdi.Okul bazındaki sonuçlarda Kabataş Erkek Lisesinden 83, İstanbul Erkek Lisesinden 21 ve Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinden 13 öğrenci YKS’de ilk 1000’e girdi.

İMAM HATİP LİSELERİNDE MÜHENDİSLİK İLK SIRADA

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden 24 öğrenci İTÜ'ye, 22 öğrenci Boğaziçi Üniversitesine yerleşti. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile Yıldız Teknik Üniversitesine yedişer öğrenci girdi.

Bölüm tercihlerinde 45 öğrenciyle mühendislik ilk sırayı aldı. Tıp fakültelerine 33; ekonomi, iktisat, işletme ve uluslararası ticaret programlarına 13 öğrenci yerleşti.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinden 13 öğrenci ilk 1000 içerisinde yer aldı. Okulun mezunlarından 18'i Boğaziçi Üniversitesine, 15'i Marmara Üniversitesine, 12'si İTÜ'ye yerleşti. Bölüm dağılımında 45 öğrenci mühendisliği, 22 öğrenci iktisadi ve idari bilimleri, 12 öğrenci tıp programlarını tercih etti.

ÜÇ FEN LİSESİNDE TERCİH YAPANLARIN TAMAMI YERLEŞTİ

Ankara Fen Lisesinde YKS tercihinde bulunan 65 öğrencinin tamamı bir yükseköğretim programına girdi.

Pursaklar Fen Lisesinde tercih yapan 82 mezunun tamamı üniversiteye yerleşti. Öğrencilerin 52'si tıp, 23'ü mühendislik programlarını kazandı.

Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesinde de tercih bildiren 65 öğrencinin tamamı bir programa yerleşti. Bu öğrencilerden 30'u tıp, 25'i mühendislik alanına yöneldi.

Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesinde tercih yapan 43 mezundan 34'ü üniversiteye girdi. Bölüm tercihlerinde tıp 17, mühendislik 10, diş hekimliği 3 öğrenciyle öne çıktı.

Ankara Fen Lisesi, Pursaklar Fen Lisesi ve Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesinde tercih yapan öğrencilerin tamamı bir yükseköğretim programına yerleşti.Ankara Fen Lisesi, Pursaklar Fen Lisesi ve Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesinde tercih yapan öğrencilerin tamamı bir yükseköğretim programına yerleşti.

İZMİR'DE TIP VE MÜHENDİSLİK TERCİHLERİ ÖNE ÇIKTI

İzmir Fen Lisesinin 81 mezunundan 59'u bir üniversite programına yerleşti. Bu öğrencilerin 29'u mühendislik, 23'ü tıp fakültelerini seçti.

Bornova Anadolu Lisesinden 187 öğrenci üniversiteye yerleşirken 42 öğrenci tıp fakültelerini tercih etti. Okuldan 14 öğrenci İTÜ'yü, 12 öğrenci Yıldız Teknik Üniversitesini, 7 öğrenci Hacettepe Üniversitesini ve 6 öğrenci Boğaziçi Üniversitesini kazandı.

İzmir Atatürk Lisesinden yerleşen 182 öğrencinin 81'i mühendislik, 64'ü tıp, 2'si hukuk programlarına girdi. Bu okuldan İTÜ'ye 23, ODTÜ'ye 15, Bilkent Üniversitesine 7 öğrenci yerleşti.

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