Üniversiteye yerleşen en başarılı lise türleri açıklandı: Yüzde 85,73 yerleşme oranıyla ilk sırada
ÖSYM'nin 2026-YKS sayısal verileri, üniversite tercihi yapan lise mezunlarının yerleşme oranlarını ortaya koydu. Sosyal bilimler ve fen liselerinde oran yüzde 80'i aşarken en geniş aday grubunu oluşturan Anadolu liselerinde yüzde 65,02 olarak hesaplandı. Mesleki lise mezunlarında ise tercih yapan her 100 adaydan yaklaşık 39'u bir programa yerleşti.
ÖSYM'nin 2026-YKS yerleştirme verilerine göre sosyal bilimler liseleri, tercih yapan mezunların yüzde 85,73'ünün bir programa yerleşmesiyle lise türleri arasında en yüksek orana ulaştı. Sonuçlar; fen lisesi mezunlarında yüzde 82,68, Anadolu lisesi mezunlarında yüzde 65,02, imam hatip lisesi mezunlarında yüzde 59,47 ve mesleki lise mezunlarında yüzde 39,09 olarak hesaplandı. Oranlar, yalnızca tercih yapan adayların örgün veya açık öğretim programlarına yerleşmesini kapsıyor.
2,1 MİLYON ADAYIN YERLEŞTİRME PUANI HESAPLANDI
2026-YKS tercih süreci 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM, merkezi yerleştirme sonuçlarını 18 Ağustos'ta adayların erişimine açtı.
Sınava giren 2 milyon 255 bin 76 adaydan 2 milyon 187 bin 747'sinin yerleştirme puanı hesaplandı. Bu adayların 1 milyon 279 bin 439'u tercih yaptı, 908 bin 308 aday ise herhangi bir program için tercihte bulunmadı.
Okul türlerine ait oranlar, tercih gönderen adaylar ile lisans veya ön lisans programına yerleşen adayların sayıları karşılaştırılarak hesaplandı. Tercih yapmayan öğrenciler bu oranlara dahil edilmedi.
ZİRVENİN SAHİBİ SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ OLDU
Sosyal bilimler liselerinden mezun 10 bin 98 aday üniversite tercihi yaptı. Bu adayların 8 bin 657'si örgün veya açık öğretimdeki bir programa yerleşti.
Yüzde 85,73 olarak hesaplanan oran, sosyal bilimler liselerini okul türleri sıralamasında ilk basamağa taşıdı.