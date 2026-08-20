ÖSYM'nin 2026-YKS yerleştirme verilerine göre sosyal bilimler liseleri, tercih yapan mezunların yüzde 85,73'ünün bir programa yerleşmesiyle lise türleri arasında en yüksek orana ulaştı. Sonuçlar; fen lisesi mezunlarında yüzde 82,68, Anadolu lisesi mezunlarında yüzde 65,02, imam hatip lisesi mezunlarında yüzde 59,47 ve mesleki lise mezunlarında yüzde 39,09 olarak hesaplandı. Oranlar, yalnızca tercih yapan adayların örgün veya açık öğretim programlarına yerleşmesini kapsıyor.

2026-YKS yerleştirme sonuçlarında sosyal bilimler liseleri, tercih yapan mezunların yüzde 85,73’ünün bir programa yerleşmesiyle lise türleri arasında ilk sırada yer aldı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve AA)

2,1 MİLYON ADAYIN YERLEŞTİRME PUANI HESAPLANDI

2026-YKS tercih süreci 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM, merkezi yerleştirme sonuçlarını 18 Ağustos'ta adayların erişimine açtı.

Sınava giren 2 milyon 255 bin 76 adaydan 2 milyon 187 bin 747'sinin yerleştirme puanı hesaplandı. Bu adayların 1 milyon 279 bin 439'u tercih yaptı, 908 bin 308 aday ise herhangi bir program için tercihte bulunmadı.

Okul türlerine ait oranlar, tercih gönderen adaylar ile lisans veya ön lisans programına yerleşen adayların sayıları karşılaştırılarak hesaplandı. Tercih yapmayan öğrenciler bu oranlara dahil edilmedi.