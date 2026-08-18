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2026 MSÜ Harp Okulu ve Astsubay MYO sonuçları açıklandı: Çağrı ve kesin kayıt sürecinin tarihleri duyuruldu

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2026 MSÜ Harp Okulu ve Astsubay MYO sonuçları açıklandı: Çağrı ve kesin kayıt sürecinin tarihleri duyuruldu

2026 MSÜ Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu sonuçları, MSB Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet şifresiyle sorgulanabiliyor. Harp Okulları için çağrılar 31 Ağustos’ta, Astsubay MYO için 17 Eylül’de başlayacak.

Milli Savunma Üniversitesi, 2026 Harp Okulları ile Astsubay MYO aday sonuçlarını erişime açtı. Adaylar durumlarını e-Devlet şifresiyle MSB Personel Temin Sistemi'ndeki "Çağrı/Sınav Durumu" menüsünden görebiliyor. Harp Okullarında çağrı süreci 31 Ağustos-16 Eylül, Astsubay MYO'da 17 Eylül-2 Ekim arasında yürütülecek. Süresi içinde beyan vermeyen veya kayıt yaptırmayan adayların ilgili adaylığı sona erecek.

2026 MSÜ Harp Okulu ve Astsubay MYO sonuçları, e-Devlet şifresiyle MSB Personel Temin Sistemi’ndeki “Çağrı/Sınav Durumu” menüsünden görüntülenebiliyor. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve AA)2026 MSÜ Harp Okulu ve Astsubay MYO sonuçları, e-Devlet şifresiyle MSB Personel Temin Sistemi’ndeki “Çağrı/Sınav Durumu” menüsünden görüntülenebiliyor. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve AA)

2026 MSÜ SONUÇLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANIYOR

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları, 2026 MSÜ sonuçlarını MSB Personel Temin Sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Sisteme e-Devlet şifresiyle giriş yapıldıktan sonra "Çağrı/Sınav Durumu" menüsünün açılması gerekiyor.

Yerleştirmelerde Aday Değerlendirme Puanı sırası, adayın tercihleri ve okulların kontenjanları esas alınıyor. Boş kontenjan oluşması halinde gün içinde birden fazla çağrı yapılabiliyor.

Harp Okulu aday çağrıları 31 Ağustos’ta başlayacak, 16 Eylül saat 18.00’de tamamlanacak ve kesin kayıtlar 18 Eylül’e kadar sürecek.Harp Okulu aday çağrıları 31 Ağustos’ta başlayacak, 16 Eylül saat 18.00’de tamamlanacak ve kesin kayıtlar 18 Eylül’e kadar sürecek.

HARP OKULLARINDA ÇAĞRILAR 31 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Harp Okulları için aday çağrı işlemleri 31 Ağustos-16 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütülecek. Son çağrı 16 Eylül saat 18.00'de tamamlanacak.

Kesin kayıtlar 2-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Kayıt süresi 18 Eylül saat 17.00'de sona erecek. Çağrı yapılan son adayın ADP sırası, kontenjanlar dolana kadar MSÜ'nün internet sitesinde her gün güncellenecek.

Astsubay MYO çağrıları 17 Eylül-2 Ekim, kesin kayıt işlemleri ise 17 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.Astsubay MYO çağrıları 17 Eylül-2 Ekim, kesin kayıt işlemleri ise 17 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.

ASTSUBAY MYO ÇAĞRILARI 17 EYLÜL'DE YAPILACAK

Astsubay Meslek Yüksekokulları için çağrı süreci 17 Eylül'de başlayacak ve 2 Ekim saat 18.00'e kadar devam edecek. Kesin kayıt işlemleri ise 17 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kara, Deniz, Sahil Güvenlik ve Hava Astsubay MYO için ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş TYT ham taban puanı 250 olarak belirlendi. Bando Astsubay MYO için bu sınır 150 puan oldu.

Yerleşme hakkı kazanan adayların aynı gün saat 17.00’ye kadar beyan vermesi ve olumlu beyanın ardından iki iş günü içinde kayıt yaptırması gerekiyor.Yerleşme hakkı kazanan adayların aynı gün saat 17.00’ye kadar beyan vermesi ve olumlu beyanın ardından iki iş günü içinde kayıt yaptırması gerekiyor.

AYNI GÜN BEYAN VERİLMESİ GEREKİYOR

Yerleşme hakkı kazanan adayların kayıt yaptırıp yaptırmayacaklarını çağrının duyurulduğu gün saat 17.00'ye kadar MSÜ Rektörlüğüne bildirmesi gerekiyor. Kayıt yaptıracağını açıklayan adaylar, beyan tarihini izleyen iki iş günü içinde belgeleriyle ilgili okula şahsen başvuracak.

Aday Çağrı Komisyonu tarafından üç kez aranmasına rağmen ulaşılamayan ve belirtilen saate kadar beyanda bulunmayan adayların ilgili okul adaylığı sona erecek. Son çağrı günlerinde ise olumlu beyan için tanınan süre en fazla bir saat olacak.

Çağrılar, adayların başvuru ve tercih sırasında bildirdiği telefon numaralarına yapılacak. Telefon bilgisi değişen adayların 0 212 398 01 00 numarası üzerinden MSÜ Rektörlüğüne bilgi vermesi gerekiyor.

Çağrı listesinde yer alsa bile “Askerî Öğrenci Olamaz” kararlı sağlık raporu bulunan adaylar ilgili okula kesin kayıt yaptıramayacak.Çağrı listesinde yer alsa bile “Askerî Öğrenci Olamaz” kararlı sağlık raporu bulunan adaylar ilgili okula kesin kayıt yaptıramayacak.

SAĞLIK RAPORU KAYIT HAKKINI BELİRLEYECEK

Sıralama listeleri sağlık muayenesi sonuçları eklenmeden hazırlandı. Hastane tarafından "Askeri Öğrenci Olamaz" kararlı rapor verilen adaylar, çağrı listesinde bulunsalar bile kayıt yaptıramayacak. Güvenlik soruşturması işlemleri de yerleştirme süreci boyunca devam edecek.

Harp Okulları için SAY, Eşit Ağırlık ve Sözel ham taban puanı 265 olarak belirlendi. SAY ve Eşit Ağırlıkta ilk 300 bin, Sözelde ilk 150 bin başarı sırası içinde bulunan ve taban puanı sağlayan adaylar sıralamaya alındı.

Hava Harp Okuluna yerleştirme için Öğrenci Seçme Uçuşunda başarılı olmak tek başına yeterli olmayacak; adayın aynı zamanda HHO kontenjanına girmesi gerekecek.

RESMİ DUYURULAR TEBLİGAT SAYILACAK

MSÜ internet sitesindeki yerleştirme ve çağrı duyuruları resmi tebligat yerine geçiyor. Bu nedenle adayların yalnızca telefonla aranmayı beklememesi, çağrı döneminde siteyi gün içinde düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.

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