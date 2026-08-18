Kara, Deniz, Sahil Güvenlik ve Hava Astsubay MYO için ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş TYT ham taban puanı 250 olarak belirlendi. Bando Astsubay MYO için bu sınır 150 puan oldu.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için çağrı süreci 17 Eylül'de başlayacak ve 2 Ekim saat 18.00'e kadar devam edecek. Kesin kayıt işlemleri ise 17 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Aday Çağrı Komisyonu tarafından üç kez aranmasına rağmen ulaşılamayan ve belirtilen saate kadar beyanda bulunmayan adayların ilgili okul adaylığı sona erecek. Son çağrı günlerinde ise olumlu beyan için tanınan süre en fazla bir saat olacak.

Yerleşme hakkı kazanan adayların kayıt yaptırıp yaptırmayacaklarını çağrının duyurulduğu gün saat 17.00'ye kadar MSÜ Rektörlüğüne bildirmesi gerekiyor. Kayıt yaptıracağını açıklayan adaylar, beyan tarihini izleyen iki iş günü içinde belgeleriyle ilgili okula şahsen başvuracak.

Yerleşme hakkı kazanan adayların aynı gün saat 17.00’ye kadar beyan vermesi ve olumlu beyanın ardından iki iş günü içinde kayıt yaptırması gerekiyor.

Çağrı listesinde yer alsa bile “Askerî Öğrenci Olamaz” kararlı sağlık raporu bulunan adaylar ilgili okula kesin kayıt yaptıramayacak.

SAĞLIK RAPORU KAYIT HAKKINI BELİRLEYECEK

Sıralama listeleri sağlık muayenesi sonuçları eklenmeden hazırlandı. Hastane tarafından "Askeri Öğrenci Olamaz" kararlı rapor verilen adaylar, çağrı listesinde bulunsalar bile kayıt yaptıramayacak. Güvenlik soruşturması işlemleri de yerleştirme süreci boyunca devam edecek.

Harp Okulları için SAY, Eşit Ağırlık ve Sözel ham taban puanı 265 olarak belirlendi. SAY ve Eşit Ağırlıkta ilk 300 bin, Sözelde ilk 150 bin başarı sırası içinde bulunan ve taban puanı sağlayan adaylar sıralamaya alındı.

Hava Harp Okuluna yerleştirme için Öğrenci Seçme Uçuşunda başarılı olmak tek başına yeterli olmayacak; adayın aynı zamanda HHO kontenjanına girmesi gerekecek.

RESMİ DUYURULAR TEBLİGAT SAYILACAK

MSÜ internet sitesindeki yerleştirme ve çağrı duyuruları resmi tebligat yerine geçiyor. Bu nedenle adayların yalnızca telefonla aranmayı beklememesi, çağrı döneminde siteyi gün içinde düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.