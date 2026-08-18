2026 MSÜ Harp Okulu ve Astsubay MYO sonuçları açıklandı: Çağrı ve kesin kayıt sürecinin tarihleri duyuruldu
2026 MSÜ Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu sonuçları, MSB Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet şifresiyle sorgulanabiliyor. Harp Okulları için çağrılar 31 Ağustos’ta, Astsubay MYO için 17 Eylül’de başlayacak.
Milli Savunma Üniversitesi, 2026 Harp Okulları ile Astsubay MYO aday sonuçlarını erişime açtı. Adaylar durumlarını e-Devlet şifresiyle MSB Personel Temin Sistemi'ndeki "Çağrı/Sınav Durumu" menüsünden görebiliyor. Harp Okullarında çağrı süreci 31 Ağustos-16 Eylül, Astsubay MYO'da 17 Eylül-2 Ekim arasında yürütülecek. Süresi içinde beyan vermeyen veya kayıt yaptırmayan adayların ilgili adaylığı sona erecek.
2026 MSÜ SONUÇLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANIYOR
Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları, 2026 MSÜ sonuçlarını MSB Personel Temin Sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Sisteme e-Devlet şifresiyle giriş yapıldıktan sonra "Çağrı/Sınav Durumu" menüsünün açılması gerekiyor.
Yerleştirmelerde Aday Değerlendirme Puanı sırası, adayın tercihleri ve okulların kontenjanları esas alınıyor. Boş kontenjan oluşması halinde gün içinde birden fazla çağrı yapılabiliyor.
HARP OKULLARINDA ÇAĞRILAR 31 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
Harp Okulları için aday çağrı işlemleri 31 Ağustos-16 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütülecek. Son çağrı 16 Eylül saat 18.00'de tamamlanacak.
Kesin kayıtlar 2-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Kayıt süresi 18 Eylül saat 17.00'de sona erecek. Çağrı yapılan son adayın ADP sırası, kontenjanlar dolana kadar MSÜ'nün internet sitesinde her gün güncellenecek.