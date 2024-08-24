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KYK yurt başvuruları için son gün geldi! Ailenin gelir durumu ve başarı kriteri baz alınacak...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 11:11 Güncelleme: 24.08.2024 11:11
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KYK yurt başvuruları için son gün geldi! Ailenin gelir durumu ve başarı kriteri baz alınacak...

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler için başvurularda bugün sona gün. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda ailenin gelir durumu ile başarı kriteri baz alınacak.

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