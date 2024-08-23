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Üniversitelere kayıt yaptıramayan öğrencilere mazeret kayıt hakkı! YÖK duyurdu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 16:08 Güncelleme: 23.08.2024 16:51
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Üniversitelere kayıt yaptıramayan öğrencilere mazeret kayıt hakkı! YÖK duyurdu...

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındığı belirtildi. Buna göre herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek.

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