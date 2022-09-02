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Haberler Eğitim Haberleri Son dakika: ALES sonuçları açıklandı

Son dakika: ALES sonuçları açıklandı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Son dakika: ALES sonuçları açıklandı

Son dakika haberleri... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Ağustos'ta uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) sonuçlarını açıkladı.

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