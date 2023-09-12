YKS ek tercih ücreti ne zaman, nereye yatırılacak 2023? YKS 2. tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
"YKS ek tercih ücreti ne zaman, nereye yatırılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM, 2023- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ek yerleştirme başvurularının 12-17 Eylül'de yapılacağını açıkladı. Adaylar üniversite ikinci tercihlerini, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak gerçekleştirecekler. İşte, YKS ek tercih ücreti için detaylar...
"YKS ek tercih ücreti ne zaman, nereye yatırılacak 2023? YKS 2. tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin web sitesinde yer alan duyuruya göre 2023- YKS sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 12-17 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. İşte, konu hakkında son gelişmeler...
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM'nin ön bilgi amaçlı yayınladığı ek tercih kılavuzunda ek tercih ücretinin 50,00 TL olarak belirlendiği yer aldı.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
Ek tercih ücretinin ödeneceği bankalar henüz yayınlanmadı. YKS ek tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra bankaların açıklanması bekleniyor.
2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na da yer verilerek, ek yerleştirme işlemlerinin, 2023- YKS Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacağı bildirildi.
ÜNİVERSİTE İKİNCİ TERCİHLER NASIL YAPILIR?
ÖSYM'nin web sitesinde yer alan duyuruda, "2023- YKS sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir" denildi.
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- YKS ek tercih ücreti ne zaman, nereye yatırılacak 2023? YKS 2. tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
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