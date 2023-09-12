"YKS ek tercih ücreti ne zaman, nereye yatırılacak 2023? YKS 2. tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin web sitesinde yer alan duyuruya göre 2023- YKS sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 12-17 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. İşte, konu hakkında son gelişmeler...