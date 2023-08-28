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KYK yurt başvuru e-Devlet | KYK yurt başvurusu bugün mü, ne zaman, nasıl yapılır? Ücretleri ne kadar, kaç TL? 2023-2024 GSB son dakika...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023
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KYK yurt başvuru e-Devlet | KYK yurt başvurusu bugün mü, ne zaman, nasıl yapılır? Ücretleri ne kadar, kaç TL? 2023-2024 GSB son dakika...

Üniversite yerleştirmelerinin sona ermesiyle birlikte, öğrencilerin merakla beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru tarihleri gündeme geldi. Bu kritik dönemde, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılayan KYK yurtları için başvurular online olarak gerçekleştirilecek. Peki KYK yurt başvurusu başladı mı? 2023-2024 GSB KYK yurt başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Bu yıl üniversite hayatına adım atan adaylar için oldukça heyecan verici bir dönem olan KYK yurt başvuruları, büyük bir beklentiyle bekleniyor. Aynı zamanda, güncel yurt ücretlerinin de ne kadar olacağı öğrencilerin merak ettiği bir diğer önemli konu. Öğrenciler, hem eğitimlerini sürdürebilmek hem de barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına KYK yurt başvurularının son gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Peki KYK yurt başvurusu başladı mı? 2023-2024 GSB KYK son dakika gelişmeleri...

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl başvurular 24 Ağustos tarihinde başlamış ve 28 Ağustos tarihinde sona ermişti. Bu yıl KYK yurt başvurularının 28 Ağustos tarihinde başlaması öngörülüyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği durumda haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

*Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

*Gazi ve gazi çocukları,

*Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

*Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

*Devlet koruması altında olanlar,

*Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçları, başvuruların Ağustos ayı içerisinde tamamlanmasının ardından Eylül ayının ilk haftasına kadar erişime açılması beklenecek. KYK yurt başvuru sonuçlarının hemen akabinde kesin kayıt süreci başlayacak. Bu süreçte kesin kayıtlarını yapmayanların yerine yedek yerleştirmeler yapılacak. Yedek yerleştirmeler yıl boyunca devam edecek.

2023 KYK KREDİ VE BURSLARI NE KADAR?

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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