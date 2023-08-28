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Haberler Eğitim Haberleri İOKBS Sınav Giriş Belgesi e-Okul PDF | meb.gov.tr Bursluluk Sınavı 2023 yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir? 5,6,7,8,9,10,11'nci sınıf...

İOKBS Sınav Giriş Belgesi e-Okul PDF | meb.gov.tr Bursluluk Sınavı 2023 yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir? 5,6,7,8,9,10,11'nci sınıf...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023
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İOKBS Sınav Giriş Belgesi e-Okul PDF | meb.gov.tr Bursluluk Sınavı 2023 yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir? 5,6,7,8,9,10,11’nci sınıf...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği bursluluk sınavı için başvurular, 21 Haziran tarihi itibarıyla sona erdi. 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek olan İOKBS bursluluk sınavına sayılı günler kala, öğrenciler ve veliler "Bursluluk sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Ne zaman açıklanacak?" sorularıyla ilgileniyor. Peki Bursluluk Sınavı giriş belgesi erişime açıldı mı? Sorgulama ekranı haberimizde...

Yaklaşan İOKBS bursluluk sınavıyla ilgili hazırlıklar ve araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bu sınav, 3 Eylül tarihinde ilkokulun tüm kademeleri, ortaokul ve lise düzeylerindeki 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek. Bursluluk sınavının gerçekleşeceği yerler, öğrencilere MEB'in resmi web sitesi olan meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Bu sınav giriş belgesinin paylaşılmasıyla birlikte öğrenciler, "Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim?" sorusuna net bir cevap bulabilecekler. İşte son gelişmeler...

BURSLULUK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇILANACAK?

Bursluluk sınavı giriş belgesi henüz erişime açılmadı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda yer alan bilgiye göre, sınav giriş yerleri sınav tarihinden en az 7 gün önce ilan edilecek.

Buna göre, sınav giriş belgelerinin en geç 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

İOKBS BURSLULUK SINAVI YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav yerleri yayımlandıktan sonra e-Okul üzerinden veya meb.gov.tr adresinden İOKBS sınav yerlerini öğrenebilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

2023 BURSLULUK PARASI (PYBS) NE KADAR OLDU?

illi Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti son olarak 2022 yılında yüzde 40 zamlanarak 663 TL olmuştu.

2023 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında bursluluk ücreti 863 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki aylardan itibaren yeni burs ücretleri duyurulacak.

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