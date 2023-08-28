İOKBS Sınav Giriş Belgesi e-Okul PDF | meb.gov.tr Bursluluk Sınavı 2023 yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir? 5,6,7,8,9,10,11’nci sınıf...

Yaklaşan İOKBS bursluluk sınavıyla ilgili hazırlıklar ve araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bu sınav, 3 Eylül tarihinde ilkokulun tüm kademeleri, ortaokul ve lise düzeylerindeki 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek. Bursluluk sınavının gerçekleşeceği yerler, öğrencilere MEB'in resmi web sitesi olan meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Bu sınav giriş belgesinin paylaşılmasıyla birlikte öğrenciler, "Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim?" sorusuna net bir cevap bulabilecekler. İşte son gelişmeler...

BURSLULUK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇILANACAK?

Bursluluk sınavı giriş belgesi henüz erişime açılmadı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda yer alan bilgiye göre, sınav giriş yerleri sınav tarihinden en az 7 gün önce ilan edilecek.