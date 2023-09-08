KYK YURT AÇILIŞ TARİHİ 2023 | KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet! turkiye.gov.tr



En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.



Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.