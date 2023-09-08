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KYK YURT AÇILIŞ TARİHİ 2023 | KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet! turkiye.gov.tr

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.09.2023 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023
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KYK YURT AÇILIŞ TARİHİ 2023 | KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet! turkiye.gov.tr

"KYK yurtları ne zaman açılacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleşmek isteyen öğrenciler, yurt açılış tarihini sorguluyor. İşte, GSB KYK yurtları hakkında merak edilen detaylar...

GSB yurt başvuruları tamamlandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularını yapan adaylar, şimdi yurtların hizmet verecekleri tarihi araştırıyor. İşte, KYK yurt açılış ve başvuru sonuçları tarihinde son durum...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 29 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 2 Eylül cumartesi saat 23.59'da sona erdi.

Buna göre; KYK yurt başvuru sonuçlarının Eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden kontrol edilebilecek.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.


En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

KİMLERDEN KYK YURT ÜCRETİ ALINMAYACAK?

GSB'den yapılan bilgilendirmeye göre yurt ücreti alınmayacak öğrenciler şöyle;

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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