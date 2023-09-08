KYK YURT AÇILIŞ TARİHİ 2023 | KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet! turkiye.gov.tr
"KYK yurtları ne zaman açılacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleşmek isteyen öğrenciler, yurt açılış tarihini sorguluyor. İşte, GSB KYK yurtları hakkında merak edilen detaylar...
GSB yurt başvuruları tamamlandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularını yapan adaylar, şimdi yurtların hizmet verecekleri tarihi araştırıyor. İşte, KYK yurt açılış ve başvuru sonuçları tarihinde son durum...
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 29 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 2 Eylül cumartesi saat 23.59'da sona erdi.
Buna göre; KYK yurt başvuru sonuçlarının Eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.
https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden kontrol edilebilecek.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.
En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.
Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.
KİMLERDEN KYK YURT ÜCRETİ ALINMAYACAK?
GSB'den yapılan bilgilendirmeye göre yurt ücreti alınmayacak öğrenciler şöyle;
Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
Gazi ve gazi çocukları,
Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
Devlet koruması altında olanlar,
Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK YURT AÇILIŞ TARİHİ 2023 | KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet! turkiye.gov.tr
- Yalı Çapkını bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni bölüm tarihi açıklandı mı? 37. bölüm fragmanı...
- ZEKA TESTİ:Resimde kaç kuş var? Bu bulmacayı sadece dikkat ustaları çözüyor!
- Kek, börek, poğaçalarınıza usta eli değdirecek ipucu! Meğer hep yanlış yapmışız!
- Gelinim Mutfakta puan durumu 8 Eylül 2023! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin bu yıl ki tüm tatil günleri belli oldu! 2023-2024 yılında öğrenciler hangi günler tatil yapacak!
- YKS 2. tercihler başladı mı, ne zaman? 2023-24 ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?
- Canan Karatay sağlıklı salça tarifini verdi! Küf ve kararma olmadan sağlığınıza sağlık katın!
- Volkswagen Golf için üzücü haber geldi! Golf’ün motoru komple değişecek
- 5 VAKİT NAMAZ KILINIŞI ANLATIM | Namaz nasıl kılınır, niyet nasıl edilmeli? Rekatlarda hangi sure ve dualar okunmalı?
- Namaz vakitleri Günlük Diyanet | İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun, Erzurum, Antalya... Sabah, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı saat kaçta?
- Lise sınıf tekrarı var mı, geri mi geldi? Resmi Gazete'de yayımlandı, son dakika! Kaç ders zayıf gelirse sınıfta kalırım?