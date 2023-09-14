2023 - 2024 Okullar ne zaman kapanacak? İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin bu yıl ki tüm tatil günleri belli oldu!

Yaz tatilinin sona ermesi ile birlikte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri 2023-2024 yılı içerisinde kaç gün tatil yapacaklarını şimdiden merak etmeye başladı. Resmi tatillerin ve ara tatillerin belli olması ile birlikte öğrencilerin hangi günler tatil yapıp hangi günler okula gideceği netleşti. Yeni eğitim öğretim yılında özellikle resmi tatiller hususunda öğrenciler için bol tatilli bir yıl olacak. Zira neredeyse tüm resmi tatiller hafta içi bir güne denk geliyor. İşte öğrencilerin 2023-2024 eğitim öğretim yılında tatil yapacağı günler….