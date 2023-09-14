2023 - 2024 Okullar ne zaman kapanacak? İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin bu yıl ki tüm tatil günleri belli oldu!
Okullar yeniden açıldı. ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri şimdiden 2023-2024 yılı içerisinde hangi günler ve kaç gün tatil yapacağını araştırmaya başladı. İşte yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerin tatil yapacağı günlerin tam listesi…
Yaz tatilinin sona ermesi ile birlikte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri 2023-2024 yılı içerisinde kaç gün tatil yapacaklarını şimdiden merak etmeye başladı. Resmi tatillerin ve ara tatillerin belli olması ile birlikte öğrencilerin hangi günler tatil yapıp hangi günler okula gideceği netleşti. Yeni eğitim öğretim yılında özellikle resmi tatiller hususunda öğrenciler için bol tatilli bir yıl olacak. Zira neredeyse tüm resmi tatiller hafta içi bir güne denk geliyor. İşte öğrencilerin 2023-2024 eğitim öğretim yılında tatil yapacağı günler….
2023-2024 İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAPACAĞI GÜNLER!
2023-2024 1. Dönem ilk ara tatil hangi gün başlıyor ve bitiyor?
2023-2024 eğitim-öğretim yılı ilk ara tatili 13 Kasım 2023 tarihinde başlayıp, 17 Kasım 2023 tarihinde sona erecek.
2023-2024 Yarı yıl tatili ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek?
2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi yarı yıl tatili 22 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 2 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. 3 Şubat 2024 tarihinde okullar yeniden açılacak.
2023-2024 2. Dönem ilk ara tatil hangi gün başlıyor ve bitiyor?
2023-2024 eğitim-öğretim yılı ikinci ara tatili 8 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 12 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.
2024 Yaz tatili ne zaman başlayacak?
2023-2024 eğitim-öğretim yılı yaz tatili yani okulların kapanacağı tarih 14 Haziran 2024 olarak belirlendi.
2023-2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ (OKULLAR HANGİ GÜN KAPANACAK?)
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
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