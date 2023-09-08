Polis Akademisi PMYO sınav yerleri açıklandı! 2023 EGM PMYO sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! e-Devlet-pa.edu.tr

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır. Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme göre ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı komisyonlarının kararları kesindir, itiraz edilemez.

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziksel yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziksel yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziksel yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.