Polis Akademisi PMYO sınav yerleri açıklandı! 2023 EGM PMYO sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! e-Devlet-pa.edu.tr
PMYO mülakat sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı! Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından duyurulan 2023-2024 eğitim öğretim yılı Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) için yapılacak olan polislik eğitimi için başvuru sonuçları açıklanmıştı. Şimdi ise PMYO mülakat sınavı için beklenen sınav yerleri ve tarihleri belli oldu. İşte, haberin detayları...
2023 PMYO mülakat sınavı yerleri ve tarihleri adayların erişimine açıldı. EGM 2023-2024 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksek Okulu bünyesine polislik için eğitilecek 2500 öğrenci alımı yapılacağını duyurmuştu. İşte, EGM PA ile PMYO mülakat sınavı yerleri sorgulama ekranı!
2023 PMYO MÜLAKAT SINAVI YERLERİ VE TARİHLERİ AÇIKLANDI!
2023 Yılı Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile ais.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.
İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
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2023 PMYO PARKUR MÜLAKAT VE PARKUR SINAVI HAKKINDA
Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.
Başvuruların tamamlanmasının ardından ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatların tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacak.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.
SINAVLAR NASIL OLACAK?
Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır. Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme göre ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı komisyonlarının kararları kesindir, itiraz edilemez.
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziksel yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziksel yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziksel yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar. Hakkında "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
2)Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.
Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.
FİZİKSEL YETERLİLİK SINAVI
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziksel yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziksel yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziksel yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar. Hakkında "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
MÜLAKAT SINAVI
Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Mülakat sınavında adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre değerlendirilir.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.
Değerlendirmede adayın;
1) Konu hakkında bilgi düzeyi,
2) Kendisinden istenileni kavrama,
3) Özgüveni,
4) İfade etme yeteneği,
5) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.
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- Polis Akademisi PMYO sınav yerleri açıklandı! 2023 EGM PMYO sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! e-Devlet-pa.edu.tr
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