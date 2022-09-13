KYK yedekler açıklandı mı, belli oldu mu? KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar sonuçları KYK sonuç ekranından görüntüledi. Yedeklere kalan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, KYK yedekler açıklandı mı, belli oldu mu? KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?