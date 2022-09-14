Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ikinci soru kitapçığı yayınlandı. Sınava katılacak olan öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları, ayrı ayrı yayınlandı. Peki, Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ne zaman? İkinci örnek soru kitapçığı...