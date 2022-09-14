Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ne zaman? İkinci örnek soru kitapçığı...
Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım tarihinde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na yönelik ikinci örnek soru kitapçığının yayınlanıp yayınlanmadığı sorgulanıyor. Peki, Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ne zaman? İkinci örnek soru kitapçığı...
Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ikinci soru kitapçığı yayınlandı. Sınava katılacak olan öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları, ayrı ayrı yayınlandı. Peki, Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ne zaman? İkinci örnek soru kitapçığı...
ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI NE ZAMAN?
Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı soru kitapçığı sorgulanıyor. Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlanarak bir araya getirildi.
Ayrıca Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29 Ağustos'ta yayımlanmıştı. İkinci soru kitapçığı da yayınlandı.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?
MEB takvmine göre; 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.
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