AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme ayın kaçında başlayacak 2023?
"AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı kayıt takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini paylaştı. Takvim doğrultusunda kayıt yenileme süreci 15 Eylül'de başladı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme ayın kaçında başlayacak 2023?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme sürecinin ayrıntıları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini resmi internet adresi üzerinden paylaştı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
KAYIT TAKVİMİ DUYURUSU
MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Örgün öğretim çağında olup Açık Öğretim Lisesi'ne geçmek isteyen öğrencilerden;
2023/30 sayılı genelge kapsamında Örgün Ortaöğretim Kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemleri kayıtlı bulundukları eğitim kurumunca,
2023/30 sayılı genelgenin diğer maddeleri kapsamında olan öğrencilerin ise kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvurmaları gerekmektedir.
Ayrıca; 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yüzyüze yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi 2023-1 Dönem sınavına biyometrik resimli sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler alınmayacak olup; öğrencilerimizin biyometrik fotoğraflarını en yakın halk eğitimi merkezleri aracılığı ile bilgi yönetim sistemine yükletmeleri gerekmektedir." denildi.
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