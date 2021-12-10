KYK burs sonuçları açıklandı mı? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021-2022 burs ve kredi başvurları alındı. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Burs ya da kredi kazanıp kazanamadığını merak eden öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, KYK sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları son durum nedir? Resmi açıklama geldi mi? İşte cevaplar...

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK sonuçları henüz açıklanmadı. 2020-2021 dönemi burs başvuruları 28 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihlerinde alınmış sonuçlar 29 gün sonra yani 7 Aralık 2020 tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 10 Kasım'da sona eren 2021-2022 burs ve kredi başvuru sonuçlarının aralık ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.