AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021? AÖF görevli ücretleri ne kadar, kaç TL ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen AÖF sınavları 27-28 Kasım tarihilerinde yüz yüze gerçekleştirildi. İşte, AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021? AÖF görevli ücretleri ne kadar, kaç TL ödenecek?

AÖF GÖREVLİ ÜCRETİ YATTI MI?

AÖF görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı henüz belli olmadı. Konuya dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV GÖREV ÜCRETİ NE KADAR 2021-2022

AÖF AUGİS sınav görevli ücretleri belli oldu. AÖF güz dönemi ara sınavlarında görev alacak binlerce öğretmen aşağıdaki ücretleri

alacaktır;

AÖF Bina Sınav Sorumlusu 280 TL

AÖF Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL