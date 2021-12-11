AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021? AÖF görevli ücretleri ne kadar, kaç TL ödenecek?
AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Güz dönemi vize sınavları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlendi. Sınav görevlileri ücretlerinin ne zaman yatacağı merak edildi. İşte, AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021? AÖF görevli ücretleri ne kadar, kaç TL ödenecek?
AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021? AÖF görevli ücretleri ne kadar, kaç TL ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen AÖF sınavları 27-28 Kasım tarihilerinde yüz yüze gerçekleştirildi. İşte, AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021? AÖF görevli ücretleri ne kadar, kaç TL ödenecek?
AÖF GÖREVLİ ÜCRETİ YATTI MI?
AÖF görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı henüz belli olmadı. Konuya dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
AÖF SINAV GÖREV ÜCRETİ NE KADAR 2021-2022
AÖF AUGİS sınav görevli ücretleri belli oldu. AÖF güz dönemi ara sınavlarında görev alacak binlerce öğretmen aşağıdaki ücretleri
alacaktır;
AÖF Bina Sınav Sorumlusu 280 TL
AÖF Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL
AÖF Salon Başkanı 200 TL
AÖF Gözetmen 170 TL
ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda görevli olmak siteyen öğretmenler 2021 ÖSYM sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri aşağıdaki gibidir;
ÖSYM Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 237 TL
ÖSYM gözetmen sınav görevli ücreti: 198 TL
ÖSYM yedek gözetmen sınav görevli ücreti: 158 TL
ÖSYM yardımcı gözetmen sınav görevli ücreti: 264 TL
ÖSYM bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL
ÖSYM bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL
ÖSYM bina yöneti cisi sınav görevli ücreti: 264 TL
ÖSYM bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL
2021 MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
MEB Bina Sınav Komisyon Başkanı: 265,40 TL sınav görev ücreti alacak
MEB Bina Komisyon Üyesi: 237,47 TL sınav görev ücreti alacak
MEB Salon Başkanısınav: 230, 48 TL sınav görev ücreti alacak
MEB Cezaevi Salon Başkanı: 238,48 TL sınav görev ücreti alacak
MEB Gözetmen: 223,50 sınav görev ücreti alacak
MEB Cezaevi Gözetmen: 223,50 TL sınav görev ücreti alacak
MEB Yedek Gözetmen: 167,63 TL sınav görev ücreti alacak
MEB Yardımcı Engelli Gözetmen: 279,34 TL sınav görev ücreti alacak
MEB E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 209,54 TL sınav görev ücreti alacak
MEB E-Sınav Salon Başkanı: 181,60 TL sınav görev ücreti alacak
MEB E-Sınav Salon Gözetmeni: 167,62 TL sınav görev ücreti alacak
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