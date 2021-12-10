kygm.gsb.gov.tr KYK burs kredi sonuçları nereden öğrenilir? 2021 KYK bursu açıklandı mı, son durum nedir?
KYK burs sonuçları nereden öğrenilir? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları 10 Kasım'da tamamlandı. Başvuruların üzerinden 1 ay geçmesinin ardınan sonuçların açıklanacağı tarih için arşatırmalar hız kazandı. Sonuçların ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler KYK'dan gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, kygm.gsb.gov.trr ile KYK burs kredi sonuçları nereden öğrenilir? 2021 KYK bursu açıklandı mı, son durum nedir? İşte cevaplar...
KYK burs kredi sonuçları nereden öğrenilir? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından burs ve kredi başvuruları alındı. Üniversite öğrencilerinin maddi açıdan desteklenmeleri için verilen burs ve kredi için başvuru yapan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, kygm.gsb.gov.tr ile KYK burs kredi sonuçları nereden öğrenilir? 2021 KYK bursu açıklandı mı, son durum nedir? İşte haberin detayları...
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Hemen şunu belirtelim ki, KYK burs ve kredi sonuçları henüz açıklanmadı. Bir önceki dönem başvuru sonuçlarını incelediğimizde, bu yılki sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ise KYK'nın resmi internet sitesinden (kygm.gsb.gov.tr) duyurulacak.
TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?
Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?
Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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- kygm.gsb.gov.tr KYK burs kredi sonuçları nereden öğrenilir? 2021 KYK bursu açıklandı mı, son durum nedir?
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