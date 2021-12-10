kygm.gsb.gov.tr KYK burs kredi sonuçları nereden öğrenilir? 2021 KYK bursu açıklandı mı, son durum nedir?

KYK burs kredi sonuçları nereden öğrenilir? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından burs ve kredi başvuruları alındı. Üniversite öğrencilerinin maddi açıdan desteklenmeleri için verilen burs ve kredi için başvuru yapan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, kygm.gsb.gov.tr ile KYK burs kredi sonuçları nereden öğrenilir? 2021 KYK bursu açıklandı mı, son durum nedir? İşte haberin detayları...

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Hemen şunu belirtelim ki, KYK burs ve kredi sonuçları henüz açıklanmadı. Bir önceki dönem başvuru sonuçlarını incelediğimizde, bu yılki sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ise KYK'nın resmi internet sitesinden (kygm.gsb.gov.tr) duyurulacak.