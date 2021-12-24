KYK paraları ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi ne zaman yatar? Ödeme takvimi açıklandı mı?

KYK paraları ne zaman yatacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021-2022 burs ve kredi sonuçları açıklandı ve hak kazanan öğrenciler belirlendi. Sonuçların erişime açılmasının ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Burs ve kredi ödemelerinden faydalanan öğrenciler, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Konu hakkında GSB'den açıklama geldi. Peki, KYK paraları ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi ne zaman yatar? İşte haberin detayları...

KYK BURS VE KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak."