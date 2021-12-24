Okullarda yarıyıl tatili ne zaman? 2021-2022 MEB 15 gün tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İkinci dönem tariih...

Bakanlık olarak eğitim kalitesini sürekli artırmaya devam ederken özel yetenekli öğrencilere yönelik çalışmalara da ayrı bir önem atfettiklerini belirten Özer, şöyle devam etti:

"Özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeleri için farklı eğitim programları uygulayarak destek sağladığımız BİLSEM'lerin altyapı ve imkanlarını sürekli iyileştiriyoruz. Diğer taraftan BİLSEM'lerin tüm il ve ilçelerimizde erişilebilirliğini de artırmaya çalışıyoruz. 81 ilde BİLSEM sayısı 183 iken bu sayıyı 2021 yılı sonu itibarıyla 225'e çıkarttık. 2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak sayıyı 350'ye çıkartmak. Gerekli planlamalarımızı tamamladık."

BİLSEM'lerde fikri mülkiyet ve sınai haklar kültürünün yaygınlaşmasının önemli olduğunun altını çizen Özer, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile yaptıkları iş birliği ile 81 ilde, BİLSEM yönetici ve öğretmenlerine fikri mülkiyet süreçleri ile ilgili eğitimleri tamamladıklarını bildirdi.