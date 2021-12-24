Okullarda yarıyıl tatili ne zaman? 2021-2022 MEB 15 gün tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İkinci dönem tariih...
Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 2021 yılının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler yarıyıl tatiline çevrildi. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yarıyıl tatili için de geri sayım başladı. Önümüzdeki yıl okullardaki tatillerin takvimi belli oldu. MEB tarafından yayımlanan takvime göre, yarıyıl tatili ocak ayında başlayacak. Peki, Okullarda yarıyıl tatili ne zaman? 2021-2022 MEB 15 gün tatil ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
Okullarda yarıyıl tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi tamamlanıyor. İlk dönem sınavlarına katılan öğrenciler yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yarıyıl tatilini araştırmaya başladı. 15 gün yapılacak yarıyıl tatili ve diğer tatil günlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 15 gün tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
MEB, ÖZEL YETENEKLİLERE DESTEK VEREN BİLSEM'LERİ YAYGINLAŞTIRIYOR
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitimlerin verildiği 81 ildeki BİLSEM sayısını, bu yıl sonu itibarıyla 225'e çıkarttıklarını belirterek, "2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak sayıyı 350'ye çıkartmak. Gerekli planlamalarımızı tamamladık." ifadesini kullandı.
Bakan Özer, yazılı açıklamasında, öğrencilerin, belirledikleri sorun alanlarına yönelik çözümlerini tamamen kendi tasarım ve emekleriyle ürüne dönüştürüp topluma kazandırmalarına, yerli ve milli üretimi desteklemek için fikri mülkiyete büyük önem verdiklerini vurguladı.
Bu kapsamda, BİLSEM'lerde patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Özer, BİLSEM'ler için Bakanlık hedefinin 2021'de 183 tescil olduğunu hatırlattı.
Bakan Özer, yürütülen çalışmaların meyvesini verdiğini, 1305 tescil ile hedefin çok üzerinde bir başarı elde edildiğini ve yeni bir rekora imza atıldığını kaydetti.
Bakanlık olarak eğitim kalitesini sürekli artırmaya devam ederken özel yetenekli öğrencilere yönelik çalışmalara da ayrı bir önem atfettiklerini belirten Özer, şöyle devam etti:
"Özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeleri için farklı eğitim programları uygulayarak destek sağladığımız BİLSEM'lerin altyapı ve imkanlarını sürekli iyileştiriyoruz. Diğer taraftan BİLSEM'lerin tüm il ve ilçelerimizde erişilebilirliğini de artırmaya çalışıyoruz. 81 ilde BİLSEM sayısı 183 iken bu sayıyı 2021 yılı sonu itibarıyla 225'e çıkarttık. 2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak sayıyı 350'ye çıkartmak. Gerekli planlamalarımızı tamamladık."
BİLSEM'lerde fikri mülkiyet ve sınai haklar kültürünün yaygınlaşmasının önemli olduğunun altını çizen Özer, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile yaptıkları iş birliği ile 81 ilde, BİLSEM yönetici ve öğretmenlerine fikri mülkiyet süreçleri ile ilgili eğitimleri tamamladıklarını bildirdi.
Ayrıca Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikri mülkiyet ofisi kurduklarını ifade eden Özer, "2021 yılında BİLSEM'ler için hedefimiz, 183 ürün tescili almaktı. BİLSEM'ler 2021 yılında 184 patent, 394 faydalı model, 2 bin 63 tasarım ve 16 marka olmak üzere 2 bin 657 ürün başvurusunda bulundu. Başvurular sonunda 13 patent, 39 faydalı model, 1245 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1305 ürünün tescili alındı. Gelinen nokta oldukça sevindirici. Böylece fikri mülkiyet ve sınai haklarla ilgili BİLSEM'lerde oldukça güçlü bir deneyim ve kültür oluştu. Bu çalışmalar gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır." bilgisini paylaştı.
Bu çalışmalarda kendilerine sürekli destek olan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a teşekkür eden Özer, süreci başarılı şekilde yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarını, 81 ilin milli eğitim müdürü, BİLSEM yönetici, öğretmen ve öğrencilerini kutladı.
BİLSEM'LERİN TAMAMINDA EN AZ BİN KİTAPLIK KÜTÜPHANE KURULACAK
Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasında, BİLSEM'lere ilişkin sayısal veriler paylaşıldı. Bu verilere göre, BİLSEM sayısı yüzde 23 arttı.
BİLSEM'lerin 225'incisi, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın adını taşıyan bilim ve sanat merkezi olarak Ankara'da kuruldu.
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle 81 ilde tüm BİLSEM'lerde görev yapan öğretmenlere yönelik fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler düzenlendi ve BİLSEM'lerde yürütülen projeler yeniden yapılandırıldı.
BİLSEM'lerin tamamında en az bin kitaplık kütüphane kurulması projesi de başarıyla sürdürülüyor. Mevcut BİLSEM'lerin hepsinin kütüphanesi tamamlandı. Her yeni açılan BİLSEM'e de en az bin kitaptan oluşan kütüphanelerin yapımı devam ediyor.
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