AÖL 2. dönem kayıt yenileme takvimi: 2021-2022 Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? Tarih açıklandı mı?

* (18 yaş ve üstü öğrenciler ise zorunlu ve alan derslerini dönem şartı olmaksızın seçmesine imkân tanınmıştır. 18 yaş ve üzeri örneğin; 1. Dönemde olan bir öğrenci; 2,3,4,5,6,7 ve 8. dönem ortak derslerini dönem sırasına göre (20 adet dersi geçmemek şartı ile) seçebilecektir.)

* Ders seçim sırasında oturum numaraları seçilecek derslerin yan tarafında yazmaktadır. Sınavı daha verimli ve zamanı düzenli kullanabilmeniz için ders seçimi yaparken bu oturumlara da dikkat edilmelidir. Bir oturum için en fazla 8 ders seçilebilir

* Daha alt bir dönemde ortak dersin olduğu halde bir üst dönemden ortak ders seçmeye sistem izin vermez. Bu durumda önce alt dönemin dersini seçip ders seçme işlemine bu şekilde devam edilmelidir.