KYK Ocak ayı bursu ne zaman yatacak? KYK bursları ayın kaçında yatar? T.C Kimlik numarası ile...
KYK Ocak ayı bursu ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, başvuran ve şartları taşıyan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yapılan KYK burs/kredi ödemeleri başladı. Ödeme imkanından yararlanan öğrenciler Ocak ayı ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte, KYK Ocak ayı bursu ne zaman yatacak? KYK bursları ayın kaçında yatar? T.C Kimlik numarası ile...
KYK Ocak ayı bursu ne zaman yatacak? KYK bursları ayın kaçında yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK burs ve kredileri 2021-2022 eğitim yılında zamlanmıştı, ödemeler ise ayın 29'unda başlamıştı. TC kimlik numarasına göre yapılan KYK burs ve kredi ücret yatırma işlemi için geri sayım başladı. İşte, KYK Ocak ayı bursu ne zaman yatacak? KYK bursları ayın kaçında yatar? T.C Kimlik numarası ile...
KYK HANGİ GÜN YATAR?
Son ödemeler KYK tarafından 29 Aralık günü başlamıştı. TC Kimlik numarasının sonu "0" ve ''2'' olanlar 29 Aralık, "4" ve ''6'' olanlar 30 Aralık, "8" olanlar ise 31 Aralık'ta ödemelerini aldı.Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı; ilk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Ocak ayı ödemelerinin de bu tarihlerde yapılması bekleniyor.
KYK BURS/KREDİ NE KADAR?
2021 Lisans öğrencilerine aylık 650 lira
2021 Yüksek lisans öğrencilerine 1.300 lira
2021 Doktora öğrencilerine 1.950 lira burs veya kredi
2022 Lisans öğrencilerinde 850 lira
2022 Yüksek lisans öğrencilerinde 1700 lira
2022 Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira
KYK HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
Kredinin kesildiği durumlar
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
Bursun kesildiği durumlar
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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