KYK Ocak ayı bursu ne zaman yatacak? KYK bursları ayın kaçında yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK burs ve kredileri 2021-2022 eğitim yılında zamlanmıştı, ödemeler ise ayın 29'unda başlamıştı. TC kimlik numarasına göre yapılan KYK burs ve kredi ücret yatırma işlemi için geri sayım başladı. İşte, KYK Ocak ayı bursu ne zaman yatacak? KYK bursları ayın kaçında yatar? T.C Kimlik numarası ile...

KYK HANGİ GÜN YATAR?

Son ödemeler KYK tarafından 29 Aralık günü başlamıştı. TC Kimlik numarasının sonu "0" ve ''2'' olanlar 29 Aralık, "4" ve ''6'' olanlar 30 Aralık, "8" olanlar ise 31 Aralık'ta ödemelerini aldı.Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı; ilk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Ocak ayı ödemelerinin de bu tarihlerde yapılması bekleniyor.