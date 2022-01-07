Son dakika: AÖF sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2022 AÖF final sınavı ne zaman, online mı yapılacak?
AÖF sınavı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Omicron varyantı kaynaklı vaka artışı nedeniyle AÖF final sınavının ertelenip ertelenmediği araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF final sınavı hakkında açıklama geldi. Peki, AÖF sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2022 AÖF final sınavı ne zaman, online mı yapılacak? Son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte cevaplar...
Son dakika... AÖF final sınavı ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Sınav için geri sayım başlarken, sınava katılacak öğrenciler final sınavlarının ertelenip ertelenmediğini araştırıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖF sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2022 AÖF final sınavı ne zaman, online mı yapılacak? İşte haberin detayları...
AÖF FİNAL SINAVI ERTELENDİ Mİ, ONLINE MI YAPILACAK?
AÖF güz dönemi final sınavı, daha önce akademik takvimde belirtildiği gibi gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi tarafından final sınavının 8-9 Ocak'ta yüz yüze yapılacağı bildirildi. Sınavlarda erteleme ve online kararı bulunmuyor.
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
8-9 Ocak tarihlerinde yüz yüze yapılacak olan AÖF final sınavının giriş yerleri açıklandı. Öğrenciler, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sınava giriş belgelerine ulaşabilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş yerinizi öğrenebilirsiniz.
BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.
Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.
HARF NOTLARININ ANLAMLARI NEDİR?
A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.
Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.
AÇIKÖĞRETİM SİSTEMDE SINIF KAVRAMI VAR MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.
Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarı-yıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.
AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI
Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
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