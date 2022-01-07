Son dakika: AÖF sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2022 AÖF final sınavı ne zaman, online mı yapılacak?

Son dakika... AÖF final sınavı ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Sınav için geri sayım başlarken, sınava katılacak öğrenciler final sınavlarının ertelenip ertelenmediğini araştırıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖF sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2022 AÖF final sınavı ne zaman, online mı yapılacak? İşte haberin detayları...

AÖF FİNAL SINAVI ERTELENDİ Mİ, ONLINE MI YAPILACAK?

AÖF güz dönemi final sınavı, daha önce akademik takvimde belirtildiği gibi gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi tarafından final sınavının 8-9 Ocak'ta yüz yüze yapılacağı bildirildi. Sınavlarda erteleme ve online kararı bulunmuyor.