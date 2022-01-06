EKPSS tercih kılavuzu: EKPSS tercihleri nereden, nasıl yapılır? EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? Nitelik kodları lisans, ön lisans...
EKPSS tercihleri nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM EKPSS için tercih kılavuzu yayınlandı. Adayların, kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor. Adaylar tercih işlemlerinin ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte, EKPSS tercihleri nereden, nasıl yapılır? EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? Nitelik kodları lisans, ön lisans...
EKPSS tercihleri nereden, nasıl yapılır? EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EKPSS kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurumlarının boş kadrolarına yerleştirilecek. İşte, EKPSS tercihleri nereden, nasıl yapılır? EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor?
EKPSS TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?
5 Ocak 2022 tarihinde başlayan EKPSS tercihleri, 14.01.2022 günü saat 23:59'a kadar devam edecek. ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.
Adaylar, 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 11.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Adaylar tercihlerini, 05 - 14.01.2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 14.01.2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir."
KİMLER EKPSS TERCİH YAPABİLECEK?
EKPSS tercih işlemlerini yapmak isteyen adayların, 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor.
2022 EKPSS BAŞVURU NE ZAMAN?
ÖSYM 2022 sınav takvimine göre; Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) başvuruları 27.01.2022 - 15.02.2022 tarihleri arasında tamamlanacak. Sınav ise 24.04.2022 tarihinde yapılacak.
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