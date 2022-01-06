EKPSS tercih kılavuzu: EKPSS tercihleri nereden, nasıl yapılır? EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? Nitelik kodları lisans, ön lisans...

EKPSS tercihleri nereden, nasıl yapılır? EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EKPSS kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurumlarının boş kadrolarına yerleştirilecek. İşte, EKPSS tercihleri nereden, nasıl yapılır? EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor?

EKPSS TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

5 Ocak 2022 tarihinde başlayan EKPSS tercihleri, 14.01.2022 günü saat 23:59'a kadar devam edecek. ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.