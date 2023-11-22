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KYK KREDİ ÖDEME GÜNLERİ 2023! KYK bursu ne zaman yatacak 2023? T.C kimlik no ile sorgula

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2023 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
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KYK KREDİ ÖDEME GÜNLERİ 2023! KYK bursu ne zaman yatacak 2023? T.C kimlik no ile sorgula

"KYK bursları ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, burs ve kredi ödemelerinin yatacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, KYK kredisi ne zaman yatar? İşte haberin detayları...

"KYK ilk burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. KYK burs ve kredi başvurusu sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, ödemelerin ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte, KYK burs ve kredi ödemesi sorgulama ekranı!

İLK KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

2023-2024 yılı ilk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı.

Ancak geçtiğimiz sene üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlamıştı. Bu yıl da ödemelerin aynı tarih aralığında yapılması bekleniyor.

KYK BURS SORGULAMA EKRANI E-DEVLET

T.C. KİMLİK NUMARASININ SONUNA GÖRE ÖDEME TARİHLERİ

"0" olanlar ayın 6'sında

"2" olanlar 7'sinde

"4" olanlar 8'inde,

"6" olanlar 9'unda

"8" olanlar 10'unda

ödemelerini alabilecek.

KYK BURSU NE KADAR OLDU 2023-2024?

Başkan Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

ÜÇ AYLIK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.

2023-2024 yılı KYK 3 aylık toplu ödemeleriyle ilgili bakanlık tarafından henüz açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.

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