Başarılı öğrencilere verilecek! Takdir- teşekkür alana 6.841 TL karne ödülü! Başarı Teşvik Programı: İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri...

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine net asgari ücret kadar dönem arasında başarı desteği verileceğini belirtmişti.

Başkan Erdoğan'nın konuya ilişkin açıklaması ise şu şekildeydi:

''Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.''