Başarılı öğrencilere verilecek! Takdir- teşekkür alana 6.841 TL karne ödülü! Başarı Teşvik Programı: İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri...
Başarı Teşvik Programı adı altında hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilere, karne ödülü verilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal yardım faaliyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, Başarı Teşvik Programı'nın devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretimdeki tüm öğrencileri kapsadığını vurgulamıştı. Bu program kapsamında öğrencilere karne hediyesi olarak 6.841 TL ödeme yapılacak. Peki, Başarı Teşvik Programı nedir? İşte konuya ilişkin detaylar...
Okullarda 1. dönem ara tatili sona erdi ve öğrenciler, yarıyıl tatili için heyecanla geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliğine göre, karne dağıtımı yarıyıl ve yaz tatili öncesinde gerçekleştiriliyor. Ancak karne günü bekleyişi sadece notları değil, aynı zamanda Başarı Teşvik Programı'nı da gündeme getirdi. İşte, Başarı Teşvik Programı hakkında merak edilenler...
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2024?
Yarıyıl tatili, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2023-2024 iş takvimine göre, öğrencilerin 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Yarıyıl tatili öncesinde ise 1. dönem karneleri dağıtılacak. Karnelerin dağıtılacağı gün, Başarı Teşvik Programı'nın da gündeme gelmesine neden oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine net asgari ücret kadar dönem arasında başarı desteği verileceğini belirtmişti.
Başkan Erdoğan'nın konuya ilişkin açıklaması ise şu şekildeydi:
''Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.''
Başarı Teşvik Programı adı altında sağlanacak ödemelerde asgari ücret baz alınacak. 2023 yılında asgari ücret net 11.402,32 TL olarak belirlendi. Buna göre öğrencilere 6.841,39 TL ödeme verilecek.
Buna göre sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin %60'ı kadar yılda 2 defa başarı desteği sağlanacak.
TEŞVİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Her sene iki defa verilecek olan başarı teşvik paketinde ilk dönem sonunda ve yaz tatilinde ödemeler yapılacak.
Başvurular ise bulunulan ilin sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri üzerinden yapılacak.
BAŞARILI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DİĞER DESTEKLER
Başarı Teşvik Programı dışında başarılı öğrencilere yönelik diğer destekler de şu şekilde:
➡Üniversitede not ortalaması 85 ve üstü veya dengi olan öğrencilere net asgari ücret kadar başarı desteği verilecektir.
➡Fakültede ilk 5'te yer alanlara, net asgari ücretin 2 katına kadar destek sağlanacaktır.
➡LGS'de %5'lik dilime giren öğrencilere net asgari ücreti 2 katına kadar tek seferlik başarı desteği sunulacaktır.
➡YKS'de ilk 500 binde yer alan öğrencilere tek seferlik net asgari ücretin 3 katına kadar başarı desteği verilecektir.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
Yarıyıl tatili, 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.
OKULLARDA 2. ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
YENİ EĞİTİM DÖNEMİ BAŞLAMA TARİHİ
Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.
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