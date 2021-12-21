KYK ilk burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK burs kartları ne zaman verilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK burs ve kredileri, bu yıl ilk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sonuçların açıklanması ile beklentiye giren öğrenciler, yeni hafta ile birlikte araştırmalarına hız verdi. İşte, KYK ilk burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK burs kartları ne zaman verilecek?

BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

KYK burs ödemeleri ile ilgili bir tarih açıklaması yapılmadı. Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.