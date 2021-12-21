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KYK ilk burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK burs kartları ne zaman verilecek?

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Giriş Tarihi: 21.12.2021
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KYK ilk burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK burs kartları ne zaman verilecek?

KYK ilk burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK burs ve kredi ödeme tarihleri öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Aylık 850 TL kredi ve burs alacak olan öğrenciler, bu ödemeleri, Ziraat Bankası aracılığıyla alacak. Ödeme alacak öğrenciler tarihler için gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, KYK ilk burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK burs kartları ne zaman verilecek?

KYK ilk burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK burs kartları ne zaman verilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK burs ve kredileri, bu yıl ilk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sonuçların açıklanması ile beklentiye giren öğrenciler, yeni hafta ile birlikte araştırmalarına hız verdi. İşte, KYK ilk burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK burs kartları ne zaman verilecek?

BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

KYK burs ödemeleri ile ilgili bir tarih açıklaması yapılmadı. Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK BURS KARTLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs ödemeleri Ziraat Bankası genç bank kart ile yapılmaktadır.

Kart sorgulama işlemi TC kimlik numarasıyla yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Genç Bank kartınızın şifresini internet şubelerinden, ATM'lerden ya da 0 850 220 00 00 numaralı telefondan alabilirsiniz.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

lk kez kyk burs ya da kredi almaya hak kazananların kartları başvuruda belirtilen adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecektir. Ziraat Mobil ya da Ziraat Bankası İnternet Şubesi kullanarak kart gönderim süreci takip edilebilir. E-devlet üzerinden temin edilen başvuru datasında göre kart isme özel olarak basılacak, paket sözleşmeyle birlikte yine e-devlet üzerinden girişi yapılan adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecek. Burs – Kredi ödemesi kart olmadan banka şubelerinden kimlik ile birlikte alınabilir.

Ziraat Bankası Genç Bank kartınızın şifresini internet şubelerinden, ATM'lerden ya da 0 850 220 00 00 numaralı telefondan alabilirsiniz.

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