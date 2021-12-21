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28. dönem POMEM alımları başladı mı, ne zaman? Polis Akademisi son dakika açıklaması...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2021
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28. dönem POMEM alımları başladı mı, ne zaman? Polis Akademisi son dakika açıklaması...

28. dönem POMEM alımları başladı mı, ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. POMEM alımları için geri sayım sürüyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Binlerce polis adayı ise 28. dönem POMEM alımları için başvuru tarihini bekliyor. İşte, 28. dönem POMEM alımları başladı mı, ne zaman? Polis Akademisi son dakika açıklaması...

28. dönem POMEM alımları başladı mı, ne zaman? Polis Akademisi son dakika açıklaması geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. POMEM alımları için geri sayım başladı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 27. dönem POMEM alımları gerçekleştirildi. Hazırlıklarını tamamlayan adaylar gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, 28. dönem POMEM alımları başladı mı, ne zaman? Polis Akademisi son dakika açıklaması...

28. DÖNEM POMEM BAŞVRULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

27. dönem alımları tamamlandı ve gözler 28. dönem POMEM alım ilanında. Ancak Polis Akademisi Başkanlığı'nca yeni alım ilanı henüz yayımlanmadı.

Geçtiğimiz dönemde başvurular aralık ayında alınmış, adaylar ise 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapmışlardı.

POLİS AKADEMİSİ POMEM AÇIKLAMASI

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Sınavı 2. yedek aday planlama sonuçları açıklanmıştır. 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi için Polis Meslek Yüksekokullarına planlanan adaylardan istifa eden adayların yerine 4 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır.

2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı için yedek aday planlamaları 2. Yedek Aday planlaması ile sonlandırılmıştır. Adaylara sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup internetteki resmi sayfamız üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

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