28. dönem POMEM alımları başladı mı, ne zaman? Polis Akademisi son dakika açıklaması geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. POMEM alımları için geri sayım başladı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 27. dönem POMEM alımları gerçekleştirildi. Hazırlıklarını tamamlayan adaylar gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, 28. dönem POMEM alımları başladı mı, ne zaman? Polis Akademisi son dakika açıklaması...

28. DÖNEM POMEM BAŞVRULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

27. dönem alımları tamamlandı ve gözler 28. dönem POMEM alım ilanında. Ancak Polis Akademisi Başkanlığı'nca yeni alım ilanı henüz yayımlanmadı.