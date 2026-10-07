ÖSYM takvimine göre ALES/3 sınavı 29 Kasım’da yapılacak. (A Haber)

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

2026 yılının üçüncü ALES oturumu olan ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak.

ALES, lisansüstü eğitim başvurularında ve akademik kariyerle ilgili bazı süreçlerde kullanılan sınavlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle özellikle yüksek lisans ve akademik kariyer planlayan adaylar için ALES/3 tarihi önem taşıyor.