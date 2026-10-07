ALES/3 başvuruları bugün başladı: Son başvuru 15 Ekim
ALES/3 başvuruları için tarih geldi. ÖSYM takvimine göre 7 Ekim’de başlayan başvurular 15 Ekim’de sona erecek. Normal süreci kaçıran adaylar 21 Ekim’de geç başvuru yapabilecek. ALES/3 sınavı 29 Kasım’da uygulanacak.
Akademik kariyer hedefleyen adayların beklediği ALES/3 başvuru süreci başladı. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre adaylar, 7 Ekim Çarşamba gününden itibaren ALES/3 için başvuru yapabilecek. Normal başvuru süresi 15 Ekim'de sona erecek. Başvuru işlemini bu tarihler arasında tamamlayamayan adaylar için de bir fırsat bulunuyor.
ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI
2026-ALES/3 başvuruları bugün 7 Ekim 2026 Çarşamba günü başladı. Adayların normal başvuru için 15 Ekim Perşembe gününün sonuna kadar süresi bulunuyor.
Başvuruların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılması bekleniyor. Adaylar işlemlerini AİS üzerinden gerçekleştirmenin yanı sıra ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'nı da kullanabilecek.
ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru sürecinde adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapması gerekiyor. Başvuru ekranı aktif olduğunda adaylar sistemde yer alan bilgilerini kontrol ederek başvuru adımlarını tamamlayabilecek.
Başvuru işlemleri için temel olarak şu yol izlenecek:
- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılacak.
- ALES/3 başvuru ekranı açılacak.
- Aday bilgilerinin kontrolü yapılacak.
- Başvuru işlemi tamamlanacak.
- ÖSYM tarafından belirtilen ödeme süreci varsa başvuru ücretinin süresi içinde yatırılması sağlanacak.
Adayların başvurularını son güne bırakmaması, özellikle sistem yoğunluğu yaşanması ihtimaline karşı işlemlerini daha erken tamamlaması önem taşıyor.