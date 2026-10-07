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ALES/3 başvuruları bugün başladı: Son başvuru 15 Ekim

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ALES/3 başvuruları bugün başladı: Son başvuru 15 Ekim

ALES/3 başvuruları için tarih geldi. ÖSYM takvimine göre 7 Ekim’de başlayan başvurular 15 Ekim’de sona erecek. Normal süreci kaçıran adaylar 21 Ekim’de geç başvuru yapabilecek. ALES/3 sınavı 29 Kasım’da uygulanacak.

Akademik kariyer hedefleyen adayların beklediği ALES/3 başvuru süreci başladı. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre adaylar, 7 Ekim Çarşamba gününden itibaren ALES/3 için başvuru yapabilecek. Normal başvuru süresi 15 Ekim'de sona erecek. Başvuru işlemini bu tarihler arasında tamamlayamayan adaylar için de bir fırsat bulunuyor.

ALES/3 başvuruları 7 Ekim’de başladı, adaylar 15 Ekim’e kadar başvuru yapabilecek. (A Haber Grafik Ekibi)ALES/3 başvuruları 7 Ekim’de başladı, adaylar 15 Ekim’e kadar başvuru yapabilecek. (A Haber Grafik Ekibi)

ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI

2026-ALES/3 başvuruları bugün 7 Ekim 2026 Çarşamba günü başladı. Adayların normal başvuru için 15 Ekim Perşembe gününün sonuna kadar süresi bulunuyor.

Başvuruların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılması bekleniyor. Adaylar işlemlerini AİS üzerinden gerçekleştirmenin yanı sıra ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'nı da kullanabilecek.

Adaylar ALES/3 başvurularını 15 Ekim’e kadar ÖSYM sistemi üzerinden yapabilecek. (AA)Adaylar ALES/3 başvurularını 15 Ekim’e kadar ÖSYM sistemi üzerinden yapabilecek. (AA)

ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru sürecinde adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapması gerekiyor. Başvuru ekranı aktif olduğunda adaylar sistemde yer alan bilgilerini kontrol ederek başvuru adımlarını tamamlayabilecek.

Başvuru işlemleri için temel olarak şu yol izlenecek:

  1. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılacak.
  2. ALES/3 başvuru ekranı açılacak.
  3. Aday bilgilerinin kontrolü yapılacak.
  4. Başvuru işlemi tamamlanacak.
  5. ÖSYM tarafından belirtilen ödeme süreci varsa başvuru ücretinin süresi içinde yatırılması sağlanacak.

Adayların başvurularını son güne bırakmaması, özellikle sistem yoğunluğu yaşanması ihtimaline karşı işlemlerini daha erken tamamlaması önem taşıyor.

ALES/3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM takvimine göre ALES/3 sınavı 29 Kasım’da yapılacak. (A Haber)ÖSYM takvimine göre ALES/3 sınavı 29 Kasım’da yapılacak. (A Haber)

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

2026 yılının üçüncü ALES oturumu olan ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak.

ALES, lisansüstü eğitim başvurularında ve akademik kariyerle ilgili bazı süreçlerde kullanılan sınavlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle özellikle yüksek lisans ve akademik kariyer planlayan adaylar için ALES/3 tarihi önem taşıyor.

Normal başvuruyu kaçıran ALES/3 adayları 21 Ekim’de geç başvuru yapabilecek. (AA)Normal başvuruyu kaçıran ALES/3 adayları 21 Ekim’de geç başvuru yapabilecek. (AA)

ALES/3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için 21 Ekim 2026 Çarşamba günü geç başvuru hakkı bulunuyor.

Geç başvurular yalnızca bu tarihte alınacak ve işlem süreci 23.59'da sona erecek. Bu nedenle 15 Ekim'e kadar başvurusunu tamamlayamayan adayların 21 Ekim tarihini ayrıca takip etmesi gerekiyor.

ALES/3 sınav sonuçları 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak. (AA)ALES/3 sınav sonuçları 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak. (AA)

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/3 sonuçları 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçların ilan edilmesinin ardından ALES puanlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek. ÖSYM'nin sonuç sistemi, sınav sonuçlarının duyurulduğu resmi platform olarak kullanılıyor.

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