9 günlük tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? 2023-2024 MEB tatil tarihleri!

Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte, binlerce öğrenci "Ara tatil ne zaman?" ve "Okullar ne zaman tatil olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yoğun ders ve sınav takviminde bunalan öğrenciler, ilk ara tatili sabırsızlıkla bekliyor. İşte, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 9 gün tatil yapacağı tarih...