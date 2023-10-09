9 günlük tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? 2023-2024 MEB tatil tarihleri!
Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte, binlerce öğrenci "Ara tatil ne zaman?" ve "Okullar ne zaman tatil olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yoğun ders ve sınav takviminde bunalan öğrenciler, ilk ara tatili sabırsızlıkla bekliyor. İşte, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 9 gün tatil yapacağı tarih...
Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte, binlerce öğrenci "Ara tatil ne zaman?" ve "Okullar ne zaman tatil olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yoğun ders ve sınav takviminde bunalan öğrenciler, ilk ara tatili sabırsızlıkla bekliyor. İşte, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 9 gün tatil yapacağı tarih...
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.
İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
2024-2025 EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.
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- 9 günlük tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? 2023-2024 MEB tatil tarihleri!
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