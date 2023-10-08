KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
"KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek tercih yurt başvuru sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurusuna çevrildi. Üniversitelerin ek kontenjanlarından bölümlere yeni kabul edilen öğrenciler, KYK ek tercih yurt başvurularını yapmış ve gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirmişti. İşte konu hakkında detaylar...
"KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 KYK ek tercih yurt sonuçları, YKS ek tercih sonuçlarına göre üniversitelere yerleşen öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. KYK yurtlarında yaşayabilmek ve barınma ihtiyaçlarına karşılamak isteyen öğrenciler, yedek yurt sonuçları için gözlerini bakanlıktan gelecek duyuruya çevirdi. İşte konu hakkında son gelişmeler...
KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, KYK ek tercih yurt başvuruları 1 Ekim tarihi itibarıyla alınmaya başladı. KYK ek kontenjan başvuruları 5 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.
Ayrıca yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek başvuruları alınacak.
EK TERCİH YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakan Bak, 2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranlarına ilişkin şunları aktardı:
"İlk aşamada yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilirler. Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-Devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız."
Buna göre; KYK ek tercih yurt başvuru sonuçlarının 9 veya 12 Ekim tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
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- KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
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