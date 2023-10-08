"1. ara tatil ne zaman başlayacak? Okullarda ilk ara tatil hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen bu yılın ara tatil tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sömestr dönemi öncesinde ara tatil yaparak dinlenecek. İşte konu hakkında detaylar...