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Haberler Eğitim Haberleri AÇIK LİSE DERS SEÇİMİ EKRANI MEB 2023-2024 | AÖL ders seçimi son gün ne zaman? Açık lise kayıt yenileme ne zaman bitiyor? aolweb.meb.gov.tr

AÇIK LİSE DERS SEÇİMİ EKRANI MEB 2023-2024 | AÖL ders seçimi son gün ne zaman? Açık lise kayıt yenileme ne zaman bitiyor? aolweb.meb.gov.tr

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Giriş Tarihi: 09.10.2023
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AÇIK LİSE DERS SEÇİMİ EKRANI MEB 2023-2024 | AÖL ders seçimi son gün ne zaman? Açık lise kayıt yenileme ne zaman bitiyor? aolweb.meb.gov.tr

"AÖL ders seçimi son gün ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim yılı için kayıt ve sınav takvimi paylaşıldı. Sınava girecek öğrencilerin ders seçimi yapması gerekiyor. İşte, AÖL ders seçimi ekranı ve konuya ilişkin detaylar...

"AÖL ders seçimi son gün ne zaman?" sorusu araştırma konusu oldu. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim yılı için kayıt ve sınav takvimi paylaşıldı. Sınava girecek öğrencilerin ders seçimi yapması gerekiyor. İşte, Açık lise ders seçimi ekranı...

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 yılı Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci 16 Ekim'de noktalanıyor.

Adaylar kayıt yenileme işlemini AÖL Giriş sayfası üzerinden gerçekleştirebilir.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 yılı Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci 16 Ekim'de noktalanıyor. Adaylar kayıt yenileme işlemini AÖL Giriş sayfası üzerinden gerçekleştirebilir.

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Açık lise 1. dönem sınavları yüz yüze şekilde 23 - 24 Araşık tarihlerinde üç oturumda olacak.

Sınava katılacaklar 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

AÇIK LİSE DERS SEÇİMİ TARİHİ 2023-2024

Öğrencilerin, öğrencilik durumu 'Aktif' olması durumunda ders seçimi yapmaları gerekiyor. Ders seçimleri; öğrenci numarası ve şifre ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden yapılacak.

MEB tarafından belirtilen süre içerisinde ders seimi yapmayanların sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler atanan bu derslerden sınava girmek zorundadır.

AÖL DERS SEÇİMİ KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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