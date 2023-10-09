AÇIK LİSE DERS SEÇİMİ EKRANI MEB 2023-2024 | AÖL ders seçimi son gün ne zaman? Açık lise kayıt yenileme ne zaman bitiyor? aolweb.meb.gov.tr

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Açık lise 1. dönem sınavları yüz yüze şekilde 23 - 24 Araşık tarihlerinde üç oturumda olacak.



Sınava katılacaklar 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ;



- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx



- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.