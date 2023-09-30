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KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU EKRANI 2023-24 | KYK ek yurt başvurusu olacak mı, tarih açıklandı mı? GSB son duyurular...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.09.2023
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KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU EKRANI 2023-24 | KYK ek yurt başvurusu olacak mı, tarih açıklandı mı? GSB son duyurular...

KYK ek tercih yurt başvuruları hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor. KYK yurtlarına öğrenciler yerleşmeye başladı. Asil ve yedek sonuçları açıklanmıştı. Şimdi ise ek yurt başvuru işlemleri olacak mı sorusu sorgunlanmaya başladı. İşte, GSB 2023-2024 KYK ek yurt başvuruları hakkında merak edilenler...

KYK ek yurt başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. GSB tarafından açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından sıra, KYK ek yurt başvurularına geldi. "KYK yurt başvuruları ek tercih ne zaman başlayacak?" sorusu adaylar tarafından gündeme getirildi. İşte konuya ilişkin detaylar...

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte KYK yurtlarında ek yurt başvuru ekranı bir kez daha açılacak.

Ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere dahil olan bu öğrenciler de yurtlara yerleştirilecek.

YKS ek kontenjandan yerleşen öğrencilerin KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında başlayacak.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN?

Bakan Bak, 2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranlarına ilişkin şunları aktardı:

"İlk aşamada yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilirler.

Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-Devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız."

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanacak. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilecek.

YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK yurtları açılış tarihi henüz açıklanmadı. Genellikle üniversitelerde yeni öğrenim döneminin başlaması ile KYK yurtları açılıyor. İllere göre KYK yurtlarının açılış tarihleri değişiklik gösteriyor.

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