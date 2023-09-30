Bekçilik sınav sonuç tarihi 2023 | 2023/1. Dönem Bekçilik sınav sonuç ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Bekçilik sınavı için başvuran adaylar, 2023/1. Dönem sınavının heyecanını yaşarken, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. Bekçilik sınavı 30 Eylül tarihinde gerçekleşti. Sınavın ardından adaylar, bekledikleri sonuçları öğrenmek için tarih araştırmalarına başladı. Bekçilik sınav sonuçları, MEB'in resmi web sitesi olan meb.gov.tr veya Polis Akademisi'nin pa.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte sonuç tarihine ilişkin detaylar...
Bekçilik sınavı için başvuran adaylar, 2023/1. Dönem sınavının heyecanını yaşarken, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. Bekçilik sınavı 30 Eylül tarihinde gerçekleşti. Sınavın ardından adaylar, bekledikleri sonuçları öğrenmek için tarih araştırmalarına başladı. Bekçilik sınav sonuçları, MEB'in resmi web sitesi olan meb.gov.tr veya Polis Akademisi'nin pa.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte sonuç tarihine ilişkin detaylar...
2023/1 BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik sınavları Ankara'da 30 Eylül'de düzenlenecek. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada sınav sonuçlarının 23 Ekim 2023 tarihinde duyurulacağı paylaşıldı.
Sınav sonuç bilgisi pa.edu.tr adresindne veya meb.gov.tr adresi ile beraber odsgm.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak.
Sınavların ardından adaylar sorulara ilişkin itirazlarını cevap anahtarının yayınlanmasının üzerinden 2 iş günü içerisinde yapabilecek.
BEKÇİLİK SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
📌Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
📌Başarı puanı hesaplamasında [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
📌Değerlendirmede virgülden sonra 4 basamak dikkate alınacaktır. Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.
📌Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.
📌Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
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