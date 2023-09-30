Bekçilik sınavı için başvuran adaylar, 2023/1. Dönem sınavının heyecanını yaşarken, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. Bekçilik sınavı 30 Eylül tarihinde gerçekleşti. Sınavın ardından adaylar, bekledikleri sonuçları öğrenmek için tarih araştırmalarına başladı. Bekçilik sınav sonuçları, MEB'in resmi web sitesi olan meb.gov.tr veya Polis Akademisi'nin pa.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte sonuç tarihine ilişkin detaylar...

2023/1 BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınavları Ankara'da 30 Eylül'de düzenlenecek. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada sınav sonuçlarının 23 Ekim 2023 tarihinde duyurulacağı paylaşıldı.

Sınav sonuç bilgisi pa.edu.tr adresindne veya meb.gov.tr adresi ile beraber odsgm.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak.

Sınavların ardından adaylar sorulara ilişkin itirazlarını cevap anahtarının yayınlanmasının üzerinden 2 iş günü içerisinde yapabilecek.