"Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK ile hangi üniversite ayın kaçında açılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 üniversite akademik takvimlerinin belli olmasıyla birlikte birçok okulun açılış tarihi belli oldu. Üniversite açılış tarihleri, KYK yurtlarında yapılan hazırlıklar nedeniyle ertelenmişti. İşte konu hakkında son gelişmeler...