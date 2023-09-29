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Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK ile hangi üniversite ayın kaçında açılacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 29.09.2023
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Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK ile hangi üniversite ayın kaçında açılacak?

"Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok üniversite 2023-2024 akademik takvimini güncelledi ve eğitim hayatına başlayacağı tarihi duyurdu. Bu yıl ilk kez üniversiteye gidecek olan öğrenciler ise "üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK ile hangi üniversite ayın kaçında açılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 üniversite akademik takvimlerinin belli olmasıyla birlikte birçok okulun açılış tarihi belli oldu. Üniversite açılış tarihleri, KYK yurtlarında yapılan hazırlıklar nedeniyle ertelenmişti. İşte konu hakkında son gelişmeler...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor. Üniversiteler akademik takvimlerini güncellerken, çok sayıda üniversite akademik açılış tarihi belli oldu.

Buna göre; Üniversite rektörlükleri tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok üniversite 2 Ekim 2023 tarihinde eğitim hayatına başlayacak.

YURTLAR ÖĞRENCİLERE HAZIRLANIYOR

Ertelemenin nedeni yurtlarda yürütülen çalışmalar. 6 Şubat depremlerinden sonra depremzedelere tahsis edilen yurtların büyük çoğunluğu boşaltıldı.

Yurtların bir kısmında bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu süre zarfında hala yurtlarda kalan depremzedelerin de kalacakları başka yerlere alınmalarını sağlanacak.

Bu kapsamda çalışmaların tamamlanabilmesi için, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelere açılış tarihlerini 2 Ekim'e ertelemesi çağrısı yaptı. Ancak, resmi bir yazı veya karar iletilmedi.

Başta depremzedelerin yoğun olarak yerleştirildiği, büyükşehirlerdeki üniversiteler yeni takvimlerini açıkladı.

Eylül ayı içerisinde açılması beklenen, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Ünivesitesi, Ankara Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin aralarında olduğu üniversiteler, açılış tarihlerini 2 Ekim'e çekti.

Bazı üniversiteler ise akademik takvimlerini değiştirmedi.

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