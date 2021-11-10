KYK duyurmuştu! 2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite öğrencileri 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurularını gerçekleştirdi. Henüz başvuramayanlar için son fırsat bugün. Başvurular 10 Kasım 23.59'da sona erecek. Binlerce öğrenci başvuru işlemlerinin ardından sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı mı? İşte cevaplar...

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi sonuç tarihi henüz belli olmasa da, bir önceki başvuru süreçlerini incelediğimizde bazı detaylar ön plana çıkıyor. 2020 yılı burs başvuruları 28 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihlerinde alınmış sonuçlar 29 gün sonra yani 7 Aralık 2020'de açıklanmıştı. 2021 yılı burs başvuruları ise 10 Kasım'da sona erecek. Buna göre, 2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 1 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.