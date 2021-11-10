AUZEF görevli ücretleri ne kadar? 2021-2022 açıköğretim sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?
AUZEF görevli ücretleri ne kadar? 2021-2022 AUZEF güz dönemi vize sınavı 13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Açıköğretim sınavına katılacak öğrenciler bu hafta sonu sınavda ter dökecek. Yüz binlerce öğrenci sınav heyecanı yaşarken, sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek. Sınav hakkında en çok merak edilenlerden biri de görevli ücretleri oldu. Peki, AUZEF görevli ücretleri ne kadar? 2021-2022 açıköğretim sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...
AUZEF sınav görevli ücretleri ne kadar? 2021-2022 AUZEF güz dönemi vize sınavı 4 oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavlarda her ders için 20 soru sorulacak ve adayların cevaplamaları için 30 dakika süre verilecek. Cumartesi ve pazar günleri yapılacak sınavlarda binlerce kişi görev alacak. Peki, AUZEF görevli ücretleri ne kadar? 2021-2022 açıköğretim sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...
2021 SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR? ÖSYM, MEB, AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI...
2021 Temmuz-Aralık dönemlerinde geçerli olacak görevli sınav ücretleri şu şekilde:
ÖSYM sınavlarında bina sınav sorumlusu 427 TL
MEB sınavlarında bina yöneticisi 271 TL, ÖSYM sınavlarında 285 TL
MEB sınavlarında bina yöneticisi yardımcısı 242 TL, ÖSYM sınavlarında 256 TL
MEB sınavlarında salon başkanı 235 TL, ÖSYM sınavlarında 256 TL, Açıköğretim sınavlarında 118-120 TL
MEB sınavlarında gözetmen 228 TL, ÖSYM sınavlarında 228 TL, Açıköğretim sınavlarında 108-118 TL
MEB sınavlarında yedek gözetmen 171 TL, ÖSYM sınavlarında 199 TL, açıköğretim sınavlarında 90-100 TL
AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
AUZEF güz dönemi vize sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgelerine http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak ulaşabilirsiniz.
AUZEF VİZE SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 AUZEF Güz dönemi vize sınavı 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Öğrenciler ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?
Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
SINAV HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR
• Riskli grupta (Covid-19 pozitif / temaslı) bulunan öğrenciler sınavlara ayrı salonda alınacaklar.
• Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.
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- AUZEF görevli ücretleri ne kadar? 2021-2022 açıköğretim sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?
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