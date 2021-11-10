AUZEF görevli ücretleri ne kadar? 2021-2022 açıköğretim sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

AUZEF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 AUZEF Güz dönemi vize sınavı 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.