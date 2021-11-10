9 gün tatil ne zaman başlıyor? 15 Kasım okullar tatil mi? MEB 2021 ara tatil ne zaman başlayacak?
9 gün tatil ne zaman başlıyor? Okullarda ilk ara tatil için geri sayım başladı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk tatiline çıkacak olan öğrenciler ve öğretmenler heyecan içinde tatil takvimini araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan çalışma takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, 9 gün tatil ne zaman başlıyor? 15 Kasım okullar tatil mi? MEB 2021 ara tatil ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...
9 gün tatil ne zaman? Okullarda ilk ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılının tatil günleri belirlendi. Kasım ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler tatil günlerine çevrildi. Tatil için heyecan içinde olan öğrenciler tatilin ayın kaçında başlayacağını araştırıyor. Peki, 9 gün tatil ne zaman başlıyor? 15 Kasım okullar tatil mi? MEB 2021 ara tatil ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak. 1 hafta sürecek ara tatil 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Ö ğrenciler 21 Kasım'da ders başı yapacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB'in takvimine göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatil: 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak olan ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karneleri ile 3 aylık yaz tatiline çıkacak.
MEB 1,5 MİLYAR LİRALIK İLAVE YATIRIMLA ANKARA'DA 70 YENİ OKUL YAPACAK
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da devam eden 2 milyar liralık eğitim yatırımlarına 1,5 milyar liralık ek kaynak aktarıldığını belirterek bu kaynaklarla başkentte 70 yeni okul, 2 özel eğitim kampüsü, 2 bilim ve sanat merkezi, 1 rehberlik ve araştırma merkezi daha yapılacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Özer, ziyaret ettiği illerde eğitim değerlendirme toplantıları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Bakan Özer'in başkanlığında Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara milletvekilleri, kaymakamlar, Bakanlık bürokratları, il ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla Ankara İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, nüfus yoğunluğu açısından Türkiye'de en çok öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanının bulunduğu iller arasında yer alan Ankara'daki durum ele alındı. Ankara İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda kentin eğitim yatırımı bütçesi, okulların ihtiyaçları ve sunulan eğitim hizmetlerinin il genelinde yaygınlaştırılmasına dair kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını kaydeden Özer, tüm yetkililerle alınan kararların hızla uygulamaya geçirileceğini belirtti.
Bakan Özer, Ankara'da 2021 için yapımı devam eden 2 milyar liralık eğitim yatırımına, son 2 ay içinde yaklaşık 1,5 milyar liralık daha ek kaynak aktarılmasına karar verdiklerini belirterek, "Ankara'mızda 70 yeni okulu hizmete alacağız inşallah. Bu 70 okulun 35'i anaokulu olacak. Biliyorsunuz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikli alanlarımızdan birini okul öncesi eğitime erişimi artırmak olarak belirlemiş ve bu anlamda İstanbul'da ciddi yatırımlar yapmaya başlamıştık. Ankara'da da mütevazı bir başlangıç yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Özer, 2022'de anaokullarıyla ilgili çok daha büyük yatırımlar yapacaklarını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Ek bütçemizle 21 ilkokul, 14 de ortaokul yapacağız. Aynı zamanda bu 70 okulumuza ilave olarak 2 de özel eğitim kampüsünü Ankara'mıza kazandıracağız. O özel eğitim kampüsleri özel eğitim anaokulu, özel eğitim uygulama okulu ile 1, 2 ve 3. kademe ve özel eğitim meslek okulunu içerecek."
Bakan Özer, velilerin bu kampüslerde çocuklarını beklerken, halk eğitim merkezlerinin düzenlediği kurslardan da yararlanabileceğini söyledi.
ANKARA'DAKİ BİLSEM SAYISI 10'A ÇIKARILACAK
Ankara'da özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı 8 Bilim ve Sanat Merkezi bulunduğuna işaret eden Özer, biri Pursaklar diğeri de Gölbaşı'nda olmak üzere iki yeni merkez daha yapılarak Ankara'daki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sayısının 10'a çıkarılacağını belirtti.
Sadece eğitim çağı nüfusu değil, aynı zamanda tüm yetişkinler için de teşhis ve tanı hizmetlerinin sunulduğu ve Ankara'da sayısı 15 olan rehberlik ve araştırma merkezlerine bir yenisinin daha ekleneceğini duyuran Özer, ayrılan ek kaynakla merkez ve ilçelerdeki tüm okulların küçük onarım işlerinin de 15-19 Kasım'da yapılacak ara tatilde hızlı bir şekilde tamamlanacağı bilgisini verdi. Milli Eğitim Bakanı Özer, şunları kaydetti:
"Toplantımızda Ankara'mızda devam eden 2 milyar liralık eğitim yatırımına bugün itibarıyla yaklaşık 1,5 milyar liralık bir kaynağı daha ilave etmiş bulunuyoruz. 2021 yılı içinde toplam 3,5 milyarlık yatırımla Ankara'mızda eğitimin kalitesinin artırma, öğrencilerimizin okullara daha kolay erişebilmesi ve derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmayla ilgili ciddi bir hamleyi bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. 2022 yılı içinde de yeni yatırımlarla Ankara'mızın eğitimle ilgili tüm altyapı problemlerini çözmüş olacağız."
Özer, Ankara'daki bu süreci çok başarılı bir şekilde koordine eden vali, milletvekilleri, Bakanlık bürokratları, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile okul yöneticileri ve öğretmenlere teşekkür ederek yatırımların Ankara'ya hayırlı olmasını diledi.
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