9 gün tatil ne zaman başlıyor? 15 Kasım okullar tatil mi? MEB 2021 ara tatil ne zaman başlayacak?

Bakan Özer, Ankara'da 2021 için yapımı devam eden 2 milyar liralık eğitim yatırımına, son 2 ay içinde yaklaşık 1,5 milyar liralık daha ek kaynak aktarılmasına karar verdiklerini belirterek, "Ankara'mızda 70 yeni okulu hizmete alacağız inşallah. Bu 70 okulun 35'i anaokulu olacak. Biliyorsunuz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikli alanlarımızdan birini okul öncesi eğitime erişimi artırmak olarak belirlemiş ve bu anlamda İstanbul'da ciddi yatırımlar yapmaya başlamıştık. Ankara'da da mütevazı bir başlangıç yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Özer, 2022'de anaokullarıyla ilgili çok daha büyük yatırımlar yapacaklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ek bütçemizle 21 ilkokul, 14 de ortaokul yapacağız. Aynı zamanda bu 70 okulumuza ilave olarak 2 de özel eğitim kampüsünü Ankara'mıza kazandıracağız. O özel eğitim kampüsleri özel eğitim anaokulu, özel eğitim uygulama okulu ile 1, 2 ve 3. kademe ve özel eğitim meslek okulunu içerecek."

Bakan Özer, velilerin bu kampüslerde çocuklarını beklerken, halk eğitim merkezlerinin düzenlediği kurslardan da yararlanabileceğini söyledi.