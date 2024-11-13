Kasım ayı bursluluk parası yattı mı, hangi tarihte yatacak? 2024 İOKBS PYBS bu ay hesaba ne zaman geçer?

Kasım ayı İOKBS burs ödemeleri, öğrenci ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın her ay düzenli olarak yatırdığı bursların bu ay hangi tarihte hesaplara geçeceği araştırılıyor. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar başarılı öğrencilere sağlanan bu destek, ailelerin eğitim masraflarına katkı sunuyor. Peki kasım ayı bursluluk parası yattı mı?

Ödemeler Her Ayın 25'ine Kadar Yapılıyor

İOKBS burs ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ayın 25'ine kadar öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. İlköğretim 5, 6, 7, ve 8. sınıf ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsayan bu ödemeler, her ay aynı tarihlerde yapılmakla birlikte bazı durumlarda şehirlere göre farklı tarihlerde hesaplara geçebiliyor. Veliler ve öğrenciler, bu ayın ödemelerinin de 25 Kasım'a kadar yapılmasını bekliyor.

Burs Ödemesi Sorgulama: e-Okul Üzerinden Kolay Erişim

Öğrenciler, burslarının yatıp yatmadığını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden öğrenebilirler. Sisteme T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapıldıktan sonra, sol tarafta yer alan "Burs Ödeme Bilgileri" sekmesinden burs ödemesi sorgulaması yapılabiliyor. Güvenlik aşamalarında doğru bilgilerle giriş yapan öğrenciler, burs ödemelerinin durumunu kolayca kontrol edebiliyor.

PTT Üzerinden Sorgulama Seçeneği

Burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler için sorgulama işlemleri de oldukça basit. PTT canlı destek hattı üzerinden ad, soyad, e-posta ve telefon numarasıyla sorgulama yapılabiliyor. Ayrıca Vakıfbank aracılığıyla sağlanan ödemeler için öğrenciler, diledikleri ATM'den burslarını çekebilirler.

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