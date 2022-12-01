650 TL ÖDEME YAPILACAK! VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM 2022-2023 burs ücretleri...
VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruların sona ermesi ile birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM 2022-2023 burs ücretleri...
VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM 2022-2023 burs ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son olarak 21 Kasım'da başlayan VGM yüksekörenim başvuruları 30 kasım itibariyle sona erdi. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM 2022-2023 burs ücretleri...
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM ortaöğrenim burs başvuruları 07 Kasım 2022-20 Kasım 2022 tarihlerinde, yükseköğrenim burs başvurusu ise 21 Kasım 2022-30 Kasım 2022 tarihlerinde kabul edildi. VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru işlemleri 1-15 Ekim arasında alınmış ve sonuçlar Aralık ayının sonunda öğrencilerin erişimine açılmıştı.
VGM üniversite burs başvuru sonuçlarının açıklanması için KYK burs sonuçlarının duyurulması bekleniyor. KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan adaylar VGM burslarından faydalanamıyor. Burs sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılıyor.
2022-2023 VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.
BURS BAŞVURUSU NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Yükseköğrenim Bursu:
- 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)
- 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)
- Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741) hükümleri gereği Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere burs verilmektedir.
Ortaöğrenim Eğitim Yardımı:
- 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)
- Vakıflar Yönetmeliği (RG: 27/09/2008 – 27010) ilgili hükümleri gereği Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir.
Başvuruların tamamlanmasının ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Yönetmeliği'nin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-16)'ya göre değerlendirilmekte ve illerdeki açık kontenjanlarımız nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili kamu kurumlarından yapılmaktadır. YAPILAN KONTROLLERDE BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERDEN BİRİNİN YANLIŞ OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE BURS BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASI BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR. Bu nedenle sizler için hazırladığımız ve başvuru formunda yer alan soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayan "Burs Başvuru Kılavuzlarını" başvurunuzu yapmadan önce okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan "Burs Başvuru Kılavuzları"na başvuru dönemi içerisinde internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üzerinden erişmeniz mümkündür.
VGM BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.
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