KYK bursu için geri sayım! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Kritik tarih...

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? Üniversite eğitimini sürdüren öğrenciler heyecan içinde burs başvurularının başlayacağı tarihi araştırıyor. Bu döneme ilşki YKS ve DGS öğrenci yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından gözler burs ve kredi başvuru sürecine çevrildi. Peki, KYK bursu için geri sayım! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Bilindiği üzere KYK burs ve kredi başvuruları, YKS ve DGS yerleştirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından başlatılıyor. 2021-2022 dönemine ilişkin üniversite yerleştirmelerinin sona ermesi ile birlikte gözler burslara çevrildi. Burs ve kredi başvuru takvimi henüz belli olmasa da, önümüzdeki hafta içerisinde kılavuzun yayınlanması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.