AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, belli mi? 2021-2022 yılı Açık Lise sınavları online, çevrimiçi mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık lise kayıtlarının 15 Ekim tarihi itibarıyla sona erdiği bilinirken öte yandan "2021 Açık lise AÖL sınavları online mı olacak, ne zaman ve nasıl yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda yapılmıştı.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.